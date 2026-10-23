1 de septiembre de 2021, un miércoles por la noche en la ciudad húngara de Debrecen. A poco más de 14 meses del comienzo del Mundial en su país, Qatar se enfrentó a Serbia en un amistoso. Hay poco que contar de aquel partido disputado en campo neutral, que los serbios ganaron por 4-0 y del que seguramente ni siquiera la gran mayoría de sus protagonistas conserva hoy, algo más de cinco años después, recuerdos demasiado vívidos.

En el caso de Mile Svilar, casi con toda seguridad es distinto. Por un lado, porque fue su debut con la selección absoluta: el guardameta, que entonces tenía 22 años, entró por Predrag Rajkovic para disputar la segunda parte. Por otro, y seguramente este sea el recuerdo que más le ha marcado, porque aquella discreta noche de miércoles en Debrecen todavía lo persigue.

Svilar siguió formando parte de la convocatoria de Serbia para los cuatro partidos siguientes de clasificación para el Mundial, pero no volvió a jugar. Así, aquel primer encuentro sigue siendo el único que ha disputado con la selección absoluta a sus ya 27 años, pese a haberse convertido en uno de los mejores porteros de Europa en la AS Roma y a haber sido elegido mejor guardameta de la Serie A la pasada temporada.

El padre de Mile Svilar fue portero de la selección de Yugoslavia

¿Cómo se llegó a esta situación? Empecemos por el principio: Svilar nació en agosto de 1999 en la ciudad belga de Amberes y creció en Bélgica. Su padre es Ratko Svilar, exguardameta de la selección yugoslava, con la que disputó nueve partidos. Ratko había puesto fin a su carrera profesional en 1996, tras 16 años en el Royal Antwerp, y más adelante desempeñaría un papel importante en la fatídica decisión de su hijo.

Svilar hijo se ganó pronto la reputación de ser uno de los mejores porteros belgas de su edad. Con solo diez años pasó del Beerschot AC de Amberes al RSC Anderlecht, el club más laureado de Bélgica, en la cercana Bruselas. Después jugó en todas las selecciones juveniles belgas a partir de la sub-15 y, entre otras actuaciones, firmó una gran Eurocopa sub-17 en 2016. Durante ese torneo, el prometedor guardameta, que en 2017 dejó el Anderlecht rumbo al Benfica con apenas 18 años y sin haber debutado con el primer equipo, declaró a UEFA.com: «He aprendido mucho de mi padre, casi todo. Tengo el mismo estilo que él».

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No sorprende que, unos años más tarde, Svilar tomara aquella decisión, entre otras cosas por consejo de su padre, y que todavía hoy tenga que lidiar con sus consecuencias. Como su padre, Mile quería defender la portería del país de origen de este, o al menos creía que eso era lo que quería. Svilar padre, además, lo animó a hacerlo: no solo tenía en cuenta los motivos emocionales, sino también los deportivos.

Por qué Mile Svilar lo habría tenido difícil en Bélgica

Al fin y al cabo, Bélgica tenía entonces, y de algún modo sigue teniendo, a uno de los mejores porteros del mundo: Thibaut Courtois. En 2021, cuando Svilar decidió cambiar de federación, Courtois, con 29 años, acababa de alcanzar la mejor edad para un guardameta. Y aunque hizo una pausa con la selección después del Mundial del verano pasado, quiere regresar en septiembre de 2027. En cualquier caso, hace unos cinco años los Svilar sabían que convertirse en el número uno de Bélgica sería enormemente difícil a medio plazo.

Hasta entonces no le había llegado ninguna convocatoria de la selección absoluta belga y, tras disputar 26 partidos con las categorías inferiores de Bélgica, Svilar se planteó a los 22 años: ¿por qué no aceptar el interés de los serbios y cambiar de federación? Pero pronto se arrepintió de su decisión, probablemente también porque las perspectivas que le ofrecían no le parecieron lo bastante buenas.

Predrag Rajkovic, hoy en el Al-Ittihad, era por entonces el número uno. Vanja Milinkovic-Savic, hoy en el SSC Nápoles, esperaba su oportunidad para disputarle el puesto y, en los últimos años, la portería serbia ha estado ocupada casi siempre por uno de esos dos guardametas. Es posible que Svilar esperara hacerse pronto con la titularidad después de tomarse la molestia de cambiar de federación.

¿Por qué Mile Svilar ya no puede dejar Serbia y volver a Bélgica?

Pero no fue así y pronto dejó de querer jugar para Serbia: quería regresar a la federación belga. El problema es que los estatutos de la FIFA, concretamente la llamada «regla de un solo cambio», le cierran esa posibilidad. La norma establece que un jugador que cambia de federación ya no puede volver a la anterior una vez que haya disputado un partido con la selección absoluta de su nuevo país, ya sea amistoso u oficial. Y eso fue precisamente lo que hizo Svilar en aquel amistoso de Serbia contra Qatar en septiembre de 2021. Por tanto, volver a jugar para Bélgica le resulta imposible.

Eso no significa que el portero de la Roma, que llegó a Italia procedente del Benfica en 2022, lo acepte sin más. Lleva años intentando obtener de la FIFA una autorización excepcional que le permita volver a jugar para Bélgica. «Por supuesto que llevamos muchos meses siguiéndolo. Pero está claro que no puede jugar con nosotros», afirmó en la primavera de 2024 el entonces seleccionador belga, Domenico Tedesco, confirmando que la federación también había contemplado esa posibilidad.

Antes del Mundial de 2026, Svilar habría intentado una vez más convencer a la FIFA de que hiciera una excepción. De nuevo, sin éxito. Y es muy probable que se muriera de ganas de jugar cuando Courtois tuvo que abandonar por lesión el partido de cuartos de final del Mundial de Bélgica contra España. Quizá habría sido él quien entrara en el minuto 71 en lugar de Senne Lammens, cuyo error permitió al posterior campeón del mundo marcar el gol de la victoria por 2-1 poco antes del final.

Mile Svilar, una advertencia para Nicolo Tresoldi

Según un artículo de Gazzetta dello Sport, Svilar no ha perdido la esperanza de volver a cambiar de federación para regresar a Bélgica, pese a la nueva decepción sufrida en verano. Por eso, de momento tampoco contempla volver a jugar para Serbia. Podría hacerlo y probablemente seguiría siendo bienvenido. En 2025, desde luego, lo era: «He hablado con él. Ha decidido no volver a jugar para la selección. Lo lamento. Intenté hacerle ver que es importante y que tiene un sitio en la selección si quiere estar aquí», explicó el seleccionador serbio Veljko Paunovic hace alrededor de un año en TV Arena Sport.

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Más allá de su drama personal, Svilar es también, en cierto modo, una advertencia para otros. Para Nicolo Tresoldi, por ejemplo: el delantero del Club Brujas, nacido en Italia y llegado a Alemania con su familia a los 13 años, está, como es sabido, en boca de todos. ¿La Squadra Azzurra o la selección alemana? ¿Por cuál se decidirá finalmente?

Tresoldi todavía no ha jugado en ninguna selección juvenil italiana. En cambio, viste la camiseta de Alemania desde la sub-19 y quiere ayudar con sus goles a la sub-21 alemana a conquistar la Eurocopa el próximo verano. Después, todo está abierto. Pero hay algo claro, y Mile Svilar lo sabe bien: debe pensárselo detenidamente y tomar una decisión de la que no se arrepienta apenas unas semanas después. Porque entonces ya no habrá vuelta atrás.