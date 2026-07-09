Un duro revés para los Tres Leones antes del partido contra Noruega

El defensa inglés Jarell Quansah fue suspendido dos partidos tras su expulsión en la victoria 3-2 sobre México en octavos del Mundial.

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, se prepara para enfrentar a Noruega el domingo en cuartos.

Según The Athletic, la FIFA informó que Kwanasa se perderá también una eventual semifinal si Inglaterra avanza.

El comunicado de la FIFA indica que la suspensión se aplicará en los próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026, según el artículo 69 de su Código Disciplinario.

El reglamento del Mundial 2026 no permite apelar tarjetas rojas, y la FA no puede recurrir la sanción de dos partidos, impuesta por la Comisión Disciplinaria Independiente de la FIFA.

Según fuentes consultadas por The Athletic, la Federación Inglesa participó en las discusiones y sostiene que el protocolo del vídeo no se aplicó correctamente.

Además, alegó que el árbitro mostró primero una imagen fija, lo que contraviene el protocolo, pues las normas indican que las repeticiones deben verse primero a velocidad normal y las fotos fijas solo sirven para precisar el punto de contacto.

Pese a todo, la FA esperaba finalmente que se confirmara la suspensión de dos partidos, conforme al Reglamento Disciplinario General de la FIFA.