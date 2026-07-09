Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Un duro revés para los Tres Leones antes del partido contra Noruega

Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
World Cup
J. Quansah
Noruega
Inglaterra

El defensa inglés Jarell Quansah fue suspendido dos partidos tras su expulsión en la victoria 3-2 sobre México en octavos del Mundial.

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, se prepara para enfrentar a Noruega el domingo en cuartos.

Según The Athletic, la FIFA informó que Kwanasa se perderá también una eventual semifinal si Inglaterra avanza.

El comunicado de la FIFA indica que la suspensión se aplicará en los próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026, según el artículo 69 de su Código Disciplinario.

El reglamento del Mundial 2026 no permite apelar tarjetas rojas, y la FA no puede recurrir la sanción de dos partidos, impuesta por la Comisión Disciplinaria Independiente de la FIFA.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

Según fuentes consultadas por The Athletic, la Federación Inglesa participó en las discusiones y sostiene que el protocolo del vídeo no se aplicó correctamente.

Además, alegó que el árbitro mostró primero una imagen fija, lo que contraviene el protocolo, pues las normas indican que las repeticiones deben verse primero a velocidad normal y las fotos fijas solo sirven para precisar el punto de contacto.

Pese a todo, la FA esperaba finalmente que se confirmara la suspensión de dos partidos, conforme al Reglamento Disciplinario General de la FIFA.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google