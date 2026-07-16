El Arsenal sufre un nuevo golpe: su defensa francés William Saliba se lesionó en la espalda durante las semifinales del Mundial 2026 contra España y podría estar de baja hasta cinco meses.

El defensa tuvo que salir del campo a los 30 minutos del partido que Francia perdió 2-0 el martes, y su espalda lo mantendría fuera hasta diciembre.

Podría ausentarse hasta diciembre.

Según L’Équipe, el Arsenal teme que se pierda entre cuatro y cinco meses, hasta diciembre.

El diario añade que podría operarse para resolver el problema de espalda que le ha afectado en los últimos meses.

El periodista francés Julien Lawrence añadió que, tras el golpe, Saliba comentó: «Mi espalda está acabada».

Una lesión sin contacto

Se lesionó sin contacto con rivales, cayó al césped y pidió su cambio cuando Francia perdía 1-0.

Salió del campo lentamente, apoyado por dos miembros del cuerpo médico francés, y fue reemplazado por Maxence Lacroix.

Después, Pedro Porro marcó el segundo de España y llevó a «La Roja» a la final contra Argentina.

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Una lesión que le ha acompañado toda la temporada

Saliba fue clave en el título de la Premier League del Arsenal 2025-2026, su primer campeonato en 22 años.

También fue clave en el Mundial de Francia, pese a una lesión de espalda que le obligó a descansar en el último partido de grupo ante Noruega tras lograr la clasificación.

El cuerpo médico de la selección francesa controló su estado durante todo el torneo para minimizar los efectos de la lesión.

Saliba admitió: «Me exigía demasiado».

El defensa francés admitió durante el Mundial que llevaba meses jugando con dolor de espalda.

«Llevo varios meses con algunos problemas leves, pero me exigí demasiado por los partidos de la Liga de Campeones y la Premier League», afirmó.

Y añadió: «El cuerpo técnico ha gestionado mi situación muy bien; el Mundial se celebra una vez cada cuatro años, por lo que hay que aguantarse».

Y concluyó: «No estoy al 100 % de mi forma física, pero muchos jugadores actúan sin estar al 100 %, y eso no puede ser una excusa».