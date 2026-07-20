Un duro golpe... ¿Se ha tratado injustamente a Messi en la noche de la final del Mundial?

La derrota en la final de la Copa del Mundo no fue el único golpe para Lionel Messi en la clausura del Mundial 2026, La segunda decepción llegó cuando, pese a sus excelentes cifras, no obtuvo el premio al mejor jugador, reavivando el debate sobre los criterios de selección.

Argentina perdió la final 1-0 ante España y Messi no pudo revalidar el título. Tras el pitido final, el capitán albiceleste mostró su tristeza mientras Rodri recibía el premio.

¿Merecía el premio?

Terminó segundo en la tabla de goleadores con 8 tantos y dio 4 asistencias, siendo el jugador que más contribuyó a los goles de su selección en el camino a la final.

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Además, elevó a 21 sus goles en Mundiales, lo que lo sitúa como segundo máximo goleador del torneo. y se mantiene como el futbolista con más asistencias en eliminatorias (10), marca que nadie había alcanzado.

Además, firmó actuaciones individuales brillantes, sobre todo en la semifinal contra Inglaterra, donde dio las dos asistencias que valieron el pase a la final.

Rodri, el corazón de España

La elección de Rodri no fue casual: el mediocampista del Manchester City fue clave en el título de España y el cerebro del centro del campo durante todo el torneo, controlando el ritmo, conectando líneas e imponiendo la posesión que caracterizó a «La Roja».

En la final, completó 101 de 106 pases (95 % de acierto), imponiendo el dominio español e impidiendo que Argentina impusiera su juego.

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Además, se convirtió en el jugador con más pases acertados en la historia del Mundial (1.394), superando la marca de Dunga (1.306).

El debate sigue: unos defienden a Messi por su aportación ofensiva y sus cifras, otros ven en Rodri al jugador más completo de una selección invicta.

Mientras, el premio al mejor jugador sigue generando debate tras cada Mundial.