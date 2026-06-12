Un duro golpe para Senegal... ¡Una nueva decisión racista sacude el Mundial!

Las crisis organizativas que ensombrecen el Mundial de 2026 persisten. Las autoridades senegalesas anunciaron que se denegaron todas las solicitudes de visado de aficionados que querían viajar a Estados Unidos para apoyar a su selección, lo que agrava la polémica sobre las políticas de la Administración Trump respecto al torneo.

Según confirmó este viernes a «France-Presse» el Gobierno senegalés, ninguna delegación de aficionados viajará a Estados Unidos para animar a los «Leones de la Teranga», lo que frustra las ilusiones de la afición africana.

La crisis no afectó solo a Senegal: también se rechazaron las solicitudes de unos 500 aficionados de Costa de Marfil, que soñaban con acompañar a «Los Elefantes» en su regreso al Mundial.

Antes, se había impedido la entrada al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, designado por la FIFA para pitar un partido, en un hecho sin precedentes.

Estas crisis sucesivas empañan la imagen del torneo, que desde su inicio ha sufrido problemas con los visados de aficionados, jugadores y árbitros, cuando se esperaba que la primera edición con 48 selecciones fuera una gran fiesta del fútbol.

La política de visados de la administración Trump preocupa a la FIFA, que teme un descenso de la afluencia, sobre todo desde África, y un deterioro de la imagen del torneo.

Por ahora, ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses se han pronunciado, mientras crecen las críticas al comité organizador, al que se exige una intervención urgente antes de que la situación empeore y ensombrezca el torneo.