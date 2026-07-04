Un duro golpe para Deschamps: la estrella de Francia se pierde el partido contra Paraguay

Francia sufrió un golpe a pocas horas de enfrentar a Paraguay en los octavos del Mundial 2026: Aurélien Chouaméni se lesionó el muslo y será reemplazado por Manu Koné.

Según RMC, el mediocampista sintió dolor en el muslo durante el entrenamiento del viernes y quedó descartado para el encuentro de hoy en Filadelfia.

Se espera que esté fuera unos cuatro días y, si todo va bien, podría regresar en cuartos de final el 9 de julio, siempre que Francia se clasifique.

El cuerpo técnico, liderado por Didier Deschamps, seguirá de cerca su evolución, y todo indica que Mano Kone le reemplazará en el centro del campo.

La probable alineación gala sería la siguiente:

Portero: Maignan

Defensa: Kondé, Upamecano, Saliba, Deny.

Centrocampo: Koné, Rabiot, Oulissi

Delanteros: Dembélé, Barkola y Mbappé.