Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Un duro golpe para Deschamps: la estrella de Francia se pierde el partido contra Paraguay

Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
World Cup
A. Tchouameni
Paraguay
Francia
EE. UU.

Los gallos son favoritos para pasar de ronda

Francia sufrió un golpe a pocas horas de enfrentar a Paraguay en los octavos del Mundial 2026: Aurélien Chouaméni se lesionó el muslo y será reemplazado por Manu Koné.

Según RMC, el mediocampista sintió dolor en el muslo durante el entrenamiento del viernes y quedó descartado para el encuentro de hoy en Filadelfia.

Se espera que esté fuera unos cuatro días y, si todo va bien, podría regresar en cuartos de final el 9 de julio, siempre que Francia se clasifique.

El cuerpo técnico, liderado por Didier Deschamps, seguirá de cerca su evolución, y todo indica que Mano Kone le reemplazará en el centro del campo.

La probable alineación gala sería la siguiente:

World Cup
Paraguay crest
Paraguay
PAR
Francia crest
Francia
FRA

Portero: Maignan

Defensa: Kondé, Upamecano, Saliba, Deny.

Centrocampo: Koné, Rabiot, Oulissi

Delanteros: Dembélé, Barkola y Mbappé.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google