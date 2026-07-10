Un duro golpe para Bélgica: Courtois abandonó el partido contra España entre lágrimas

Bélgica sufrió un duro golpe el viernes en los cuartos de final del Mundial 2026 contra España. El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois (34 años), tuvo que dejar el campo por una grave lesión muscular, quizá su último partido con los Diablos Rojos.

Cayó al borde del área, mostró intenso dolor y abandonó el campo llorando, una imagen que reflejaba su decepción.

Su salida provocó conmoción en la banca belga, pues el encuentro definía el rival de Francia en semifinales.

Le reemplazó el portero del Manchester United, Sin Lamens, en un cambio que puso a Bélgica bajo presión.

La lesión complica el futuro de los “Diablos Rojos” en el torneo y podría ser el último partido de Courtois con la selección.

Courtois, uno de los mejores porteros del mundo, ha sido clave en la defensa belga en los últimos años y ha llevado a su selección a las fases finales de los grandes torneos.