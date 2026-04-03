Un duro golpe para Arne Slot: el Liverpool se quedará sin uno de sus pilares hasta el final de la temporada

Arne Slot tendrá que prescindir de Alisson Becker hasta el final de la temporada, según anunció el viernes en una rueda de prensa. El portero del Liverpool se lesionó tras la victoria en la Liga de Campeones contra el Galatasaray (4-0).

El guardameta brasileño lleva desde finales de marzo con molestias musculares que sufrió en el partido de vuelta contra el Galatasaray en la Liga de Campeones. Alisson sigue padeciendo esas molestias, según ha aclarado Slot.

El Liverpool tiene dos partidos importantes en el programa para los próximos cinco días. El sábado le espera el partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Manchester City, y unos días más tarde el equipo de Slot viajará a Francia para la ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.

Los Reds tendrán que afrontar ambos partidos sin su portero titular, confirma Slot. «Alisson no está en la convocatoria para los partidos contra el Manchester City y el París Saint-Germain, ni tampoco para el partido de vuelta del martes 14 de abril. Espero que vuelva a estar disponible hacia el final de la temporada», afirma el exentrenador del Feyenoord y del AZ.

A principios de esta temporada, el portero de 33 años sufrió una lesión en el tendón de la corva y estuvo fuera de juego durante cincuenta días. Giorgi Mamardashvili fue su sustituto en aquel momento y defendió la portería en Anfield.

Alisson fichó en el verano de 2018 por el Liverpool, procedente del AS Roma, que pagó 72,5 millones de euros por él. El portero ha disputado 332 partidos con el campeón de Inglaterra y ha mantenido su portería a cero en 140 ocasiones.

Slot también habló durante la rueda de prensa sobre Alexander Isak, que se está recuperando de su fractura de peroné. El entrenador aún no pudo pronunciarse sobre si el fichaje estrella sueco estará disponible para los próximos partidos cruciales.