Un duro golpe para Ancelotti: la estrella brasileña se despide del Mundial

La selección de Brasil sufrió lesiones que podrían afectar su rendimiento en el resto del Mundial 2026.

Los «bailarines de la samba» avanzaron a octavos tras superar a Japón en la fase de 32 y ahora están a cuatro triunfos de la gloria.

Sin embargo, probablemente deba avanzar gran parte de ese trayecto sin el centrocampista Lucas Paquetá. El exjugador del West Ham sufrió una lesión muscular durante la victoria 2-1 sobre Japón el lunes. El jugador, de 28 años, sintió molestias en la parte posterior del muslo izquierdo y tuvo que dejar el campo en la primera parte; lo reemplazó Endrick.

La CBF informó: «Las pruebas del martes confirmaron una lesión muscular en el muslo izquierdo. Paquetá seguirá un tratamiento intensivo con el objetivo de recuperarse cuanto antes».

El parte no fijó fecha de regreso, pero el diario Mirror, citando a ESPN Brasil, asegura que Paquetá queda “prácticamente fuera del torneo”.

Brasil jugará los octavos ante Noruega el domingo en East Rutherford, mismo escenario de la final del 19 de julio.

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