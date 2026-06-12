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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Un duro golpe al inicio del Mundial: Canadá impide la entrada de una estrella africana acusada de violación

Croacia vs Ghana
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Ghana
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Inglaterra vs Ghana
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Ghana vs Panama
Panama
T. Partey
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Inglaterra
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Canadá

Kiroch justificó la convocatoria del jugador.

La selección de Ghana afrontará sin su estrella, Thomas Partey, el debut mundialista contra Panamá.

Según The Athletic, Canadá le denegó el visado por unas acusaciones de violación en Londres.

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Así, el exjugador del Arsenal y del Atlético de Madrid se perderá el duelo del jueves en Toronto (hora de Greenwich) contra Panamá.

A pesar de su ausencia ante Panamá, Partey (32 años) podrá reincorporarse a la selección para los siguientes partidos del torneo, que se jugarán en Estados Unidos.

Su convocatoria generó polémica tras ser imputado en Londres por siete cargos de violación y uno de agresión sexual entre 2020 y 2022.

Barti niega los cargos y el juicio está fijado para noviembre, aunque podría aplazarse hasta 2027.

El seleccionador ghanés, el portugués Carlos Queiroz, justificó su convocatoria pese a los cargos: «Es una respuesta sencilla y clara. Que yo sepa, en Inglaterra, en Portugal y en cualquier otro lugar, vivimos en este mundo, y hasta que el tribunal dicte sentencia, la presunción de inocencia está del lado del acusado en todos los casos que se presentan ante los tribunales».

Ghana integra el Grupo 12 junto a Panamá, Croacia e Inglaterra.


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