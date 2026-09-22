El club saudí Al-Hilal recibió una carta del Comité de Disciplina de la Confederación Asiática de Fútbol, en la que le solicita un informe sobre las circunstancias en las que el jugador Crysencio Summerville recibió una tarjeta roja durante el encuentro ante el Al-Gharafa catarí, en el marco de los partidos de la primera jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

El minuto 32 fue testigo de un altercado entre Crysencio Summerville, jugador del Al-Hilal, e Ismael Bennacer, quien disputó su primer partido con la camiseta del Al-Gharafa.

La crisis comenzó cuando Summerville agarró de la camiseta a Abdulrahman Al-Rashidi, jugador del Al-Gharafa, y lo empujó con fuerza para derribarlo fuera del terreno de juego.

Con la intervención de algunos jugadores, intervino Bennacer y tiró con fuerza de la cabeza del jugador del Al-Hilal, lo que desató violentos enfrentamientos entre los futbolistas.

El árbitro mostró una tarjeta roja directa a Summerville, antes de volver a mostrar una tarjeta similar a Bennacer una vez que las cosas se calmaron.

El diario saudí "Okaz" señaló este martes que, con la ausencia de Summerville confirmada oficialmente para el próximo encuentro del Al-Hilal en el torneo ante el Al-Sadd catarí, debido a la suspensión automática de un partido, es posible que la sanción aumente a dos partidos adicionales en caso de que se emita el informe disciplinario final del árbitro y de la Confederación Asiática.

Summerville había comenzado su carrera profesional con el Feyenoord neerlandés, pasando por los ingleses Leeds United y West Ham, antes de incorporarse finalmente a las filas del Al-Hilal.

Pueden debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de Kooora



