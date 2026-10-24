En un intenso derbi de la ciudad, hubo que esperar hasta el minuto 77 para que se moviera el marcador. El portero Mike Penders tuvo un papel muy desafortunado en la jugada. Ante la ausencia del lesionado guardameta titular Emiliano Martínez, debutaba como titular en la Premier League.

Tras un córner de los Spurs, Penders despejó el balón con los puños hacia su propia portería después de que Jan Paul van Hecke, del Tottenham, lo desconcentrara. El central del Chelsea Maxence Lacroix intentó evitar el gol, pero despejó cuando el balón ya había cruzado la línea.

Poco después, los acontecimientos se precipitaron: la estrella ofensiva de los Blues Cole Palmer fue expulsada en el minuto 80. El inglés había visto la amarilla apenas diez minutos antes y tuvo que marcharse al vestuario tras recibir la segunda por una dura falta sobre Conor Gallagher.

El exdelantero del Bayern de Múnich Mathys Tel sentencia al Chelsea

Los visitantes aprovecharon poco después la superioridad numérica para sentenciar el encuentro. En el minuto 87, el exdelantero del Bayern de Múnich Mathys Tel marcó el 2-0 definitivo tras una buena jugada individual.

Para los Spurs fue su segunda victoria consecutiva tras comenzar la liga con seis partidos sin ganar. El lunes habían vencido por 3-1 en casa al recién ascendido Coventry City. Con nueve puntos, el Tottenham ganó algo de margen respecto a la zona baja de la tabla y subió al duodécimo puesto.

El Chelsea, en cambio, dejó escapar puntos importantes en la lucha por los puestos de Champions League. El equipo de Xabi Alonso se mantiene con 13 puntos y sigue cuarto, aunque podría perder posiciones en lo que resta de jornada.