La rueda de prensa para anunciar la convocatoria llevaba alrededor de media hora cuando Jürgen Klopp se encontró ante un pequeño enigma. Se trataba de qué entrenadores de clubes exitosos fueron después seleccionadores nacionales. Hansi Flick mencionó rápidamente a Klopp, pero luego ya no se le ocurrió nadie más. «¿Quién, entonces?», preguntó al grupo. La respuesta: Julian Nagelsmann.

«Oh, sí, perdón», exclamó Klopp, y ya entonces intuyó que eso podría generar titulares. «Haced la historia que queráis hacer», sentenció Klopp, antes de subrayar ampliamente su máximo respeto por Nagelsmann. Naturalmente, de inmediato volvieron los recuerdos de la legendaria frase del «todavía» de Klopp en la previa del Mundial. Cuando él mismo era experto de televisión y Nagelsmann todavía era seleccionador nacional.

En realidad, ese fue en la rueda de prensa de Klopp el único giro, muy pequeño, hacia el sombrío pasado reciente de la DFB. Por lo demás, trató de manera muy creíble de dirigir la mirada hacia lo positivo en todos los asuntos, de despertar confianza en un futuro mejor. Para la selección nacional, pero también para Alemania en general.

Klopp convocó a 44 jugadores en su primera lista, repartidos en un total de dos plantillas para los cuatro próximos partidos de la Nations League. Por supuesto, están incluidos varios internacionales de largo recorrido muy conocidos, pero también 16 debutantes, algunos de ellos muy desconocidos, como Mika Baur, del Celtic de Glasgow, que jamás habrían esperado una nominación. Klopp transmite: ¡todo es posible!

Jürgen Klopp cuenta con Joshua Kimmich en el centro del campo

Nagelsmann no fue un tema en la rueda de prensa más allá de ese pequeño concurso, pero en cierto modo estuvo igualmente omnipresente. De hecho, Klopp abordó en parte de forma muy directa varios de los puntos de crítica que se le habían achacado a Nagelsmann en los últimos meses, y aseguró en cada caso con energía que su enfoque es fundamentalmente distinto.

Está el caso de Joshua Kimmich, a quien Nagelsmann había utilizado como lateral derecho. «En ninguna conversación que he tenido con mis colegas del cuerpo técnico apareció como lateral derecho», dijo Klopp. «Nosotros lo vemos como centrocampista». Y sigue siendo además el capitán, como confirmó.

Klopp descartó la objeción, repetida una y otra vez, de que en Alemania no hay alternativas decentes para el lateral derecho de Kimmich. Philipp Treu, del Friburgo, convocado por él por primera vez, debería preguntarse en este debate, según Klopp: «¿Eh, de qué están hablando?». También mencionó a Josha Vagnoman, del VfB Stuttgart, como un candidato prometedor.

Hablando de Stuttgart: aquí es donde la diferencia de Klopp con respecto a Nagelsmann llama especialmente la atención. Dejando al margen a Alexander Nübel, que en verano se marchó al Besiktas de Estambul, Nagelsmann había convocado para el Mundial a tres jugadores del Stuttgart: Deniz Undav, Angelo Stiller y Jamie Leweling. ¿Y Klopp? Prescindió exactamente de ese trío y en su lugar convocó a otros cuatro: Vagnoman, Chris Führich, Finn Jeltsch y Maximilian Mittelstädt. Está claro que Undav, Stiller y Leweling han lidiado últimamente con molestias, pero también estuvieron sobre el césped en todos los partidos de Bundesliga disputados hasta ahora.

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Jürgen Klopp muestra una mayor presencia que Julian Nagelsmann

Tampoco están los dos favoritos de Nagelsmann sobre los que probablemente se han producido los debates más controvertidos en el equipo de la DFB en los últimos años: Leroy Sané y Leon Goretzka, actualmente también tocado. Klopp no quiere que sus ausencias de la convocatoria (exactamente igual que las de Undav y Stiller) se interpreten explícitamente como definitivas. Al mismo tiempo, sin embargo, también reveló que hasta ahora no ha mantenido conversaciones con ellos. A diferencia de casi todos los demás futbolistas alemanes remotamente interesantes.

«En las últimas cuatro semanas he estado un poco de aquí para allá, me he reunido personalmente con muchos, muchos jugadores, los he visto, ya sea en el campo de entrenamiento o en una conversación», contó Klopp. Para dejarlo aún más claro, añadió después: «Los he visto, los he tenido físicamente delante de mí. La diferencia con la imagen que tenía antes es bastante grande. Marca una gran diferencia para desarrollar una sensación sobre un futbolista el hecho de verlo en directo».

Estas frases pueden interpretarse perfectamente como un pequeño dardo oculto hacia Nagelsmann. En cualquier caso, la comunicación deficiente y la falta de visitas personales a los clubes y a los estadios eran críticas que a Nagelsmann le han reprochado a menudo. Con su enfoque completamente contrario y también con las convocatorias de jugadores de clubes más modestos como Augsburgo o Elversberg, Klopp transmite, en cambio, que quiere contar con toda la Alemania futbolística en el nuevo comienzo de la selección nacional.

Sin embargo, para seguir aprovechando la ola de euforia que sin duda han desatado esta convocatoria y su rueda de prensa, hacen falta también resultados positivos, como siempre en el fútbol. En la Nations League le esperan de inmediato compromisos difíciles, con el partido fuera de casa ante Países Bajos en el estreno y, a continuación, otros tres encuentros ante Grecia en dos ocasiones y Serbia.