Un diario madrileño elogia a Flick: ¡3 decisiones audaces que forjaron la remontada del Barcelona!

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, le dio la vuelta al enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, después de que sus valientes decisiones entre los dos tiempos le dieran a su equipo un fuerte impulso que allanó el camino para remontar y lograr la victoria por (2-1), la noche del domingo, en el marco de la jornada 12 de LaLiga, en un partido que puso de manifiesto la importancia de las intervenciones del técnico alemán en los momentos decisivos.

El diario español "Marca" destacó la valentía de Flick en la gestión del partido, al considerar que sus cambios entre los dos tiempos fueron la clave de la remontada del Barcelona, y que la mitad del mérito de la victoria corresponde al director técnico, después de subsanar los errores que se evidenciaron claramente durante la primera mitad del encuentro.

Flick comenzó el partido con opciones que no dieron el rendimiento esperado, después de alinear a Fariñas en la posición de lateral derecho, y a Marc Bernal en sustitución de Rodri, pero el Barcelona ofreció una imagen pésima en el primer tiempo, y no lo salvó más que un gol tardío que marcó Fermín López.

El técnico alemán comprendió la necesidad de intervenir, por lo que decidió retirar a Fariñas entre los dos tiempos tras mostrar signos de agotamiento, antes de sorprender a todos con la entrada del neerlandés Frenkie de Jong, quien aportó un gran plus al centro del campo, y contribuyó a tapar el hueco en uno de los costados del terreno de juego que el Atlético había aprovechado durante el primer tiempo, además de reforzar la capacidad del equipo para igualar a su rival en el medio campo.

Las mejoras no se limitaron a eso, ya que el Barcelona logró perfeccionar su presión alta, después de haber sufrido durante el primer tiempo dificultades para recuperar el balón, hasta el punto de que el Atlético de Madrid se encontró con grandes dificultades para llegar a la zona del portero Joan García.

Flick intervino además de nuevo para resolver el flanco izquierdo, después de que Cancelo no ofreciera el rendimiento esperado, por lo que dio entrada a Christensen en lugar de Baldé, con la vuelta de Gerard Martín a la posición de lateral izquierdo, completando así 3 cambios influyentes que contribuyeron a transformar la imagen del equipo y a dar al Barcelona la ventaja durante el segundo tiempo.

"Marca" señaló que algunos otros detalles jugaron un papel en la victoria, encabezados por la gran actuación de Joan García, quien atajó dos ocasiones decisivas del Atlético de Madrid durante su etapa de superioridad en el primer tiempo, para mantener las opciones del Barcelona de volver al partido.

Asimismo, Lamine Yamal mantuvo sus intentos durante todo el encuentro, hasta que fue recompensado por su insistencia en la jugada que decidió el enfrentamiento, después de enviar un magnífico pase a Fermín López, quien lo tradujo en el gol de la victoria, completándose así la escena de la remontada del Barcelona gracias a las decisiones de Flick y a la gran actuación de sus jugadores en los momentos decisivos.