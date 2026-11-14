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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDGetty Images
Loai Mohamed
Traducido por

Un diario catalán lanza acusaciones: los números revelan un favoritismo arbitral hacia el Real Madrid sobre el Barcelona

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El diario catalán Mundo Deportivo, cercano al Barcelona, abrió el expediente de las diferencias arbitrales entre ambos equipos, basándose en las cifras de errores contabilizados durante el primer tercio de la temporada de LaLiga, considerando que los datos favorecen claramente al Real Madrid en comparación con su rival catalán.

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El Barcelona y el Real Madrid protagonizan una fuerte pugna por el liderato de LaLiga, en la que el conjunto catalán encabeza la clasificación con 33 puntos, a tres de un Real Madrid que logró llevarse el último Clásico con un resultado de 2-1 en el estadio "Spotify Camp Nou" el pasado 25 de octubre.

Sin embargo, "Mundo Deportivo" considera que la comparación entre ambos equipos no parece equilibrada cuando se trata de las faltas que se señalan a favor o en contra de cada uno, señalando una gran diferencia en las cifras a favor del Real Madrid.

Según las estadísticas que destaca el diario, el Barcelona ha recibido solo 122 faltas, siendo el segundo equipo de LaLiga al que menos faltas se le han pitado, por detrás de la Real Sociedad, con 113 faltas.

En cambio, al Barcelona se le han señalado 130 faltas, de modo que la diferencia entre las faltas que ha cometido y las que ha recibido es negativa, de 8 faltas, pese a que el equipo encabeza la lista de los que más posesión de balón tienen en la competición, lo que significa que el balón permanece en los pies de sus jugadores más tiempo que en los de los demás.

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171 faltas para el Real Madrid frente a 102 en su contra

En cuanto al Real Madrid, sus cifras aparecen de una forma completamente distinta, ya que el conjunto blanco ha recibido 171 faltas, la cifra más alta de LaLiga, mientras que en su contra solo se han señalado 102 faltas.

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De este modo, el Real Madrid tiene una diferencia positiva de 69 faltas, la paradoja en la que se basa el diario catalán para plantear sus interrogantes sobre la diferencia de criterios arbitrales entre los dos polos del fútbol español.

El diario también señala uno de los casos que generaron polémica: el penalti que se pitó a favor de Kylian Mbappé ante el Racing, antes de que el Comité Técnico de Árbitros "CTA" confirmara posteriormente la existencia de un error en la decisión, mientras que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, describió la jugada como "un penaltito".

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Bellingham, líder; Lamine Yamal, fuera de los diez primeros

La paradoja no se detiene en las estadísticas de ambos equipos, sino que se extiende a la lista de los jugadores que más faltas reciben.

Jude Bellingham encabeza la lista con 31 faltas, mientras que hay otros tres jugadores del Real Madrid entre los diez primeros puestos: Kylian Mbappé y Vinicius Junior, con 23 faltas cada uno, y Arda Güler, con 21.

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En cambio, Lamine Yamal ocupa el decimotercer puesto, con solo 20 faltas, pese a que el diario señala que es el mejor regateador de LaLiga y uno de los jugadores que más busca los duelos individuales con los defensas.

Lo llamativo es que Lamine Yamal es el único jugador del Barcelona presente en la lista de los 50 jugadores que más faltas han recibido, mientras que hay tres jugadores del equipo en la lista de los que más las cometen: Fermín López, con 16 faltas, y Lamine Yamal y Javi Espart, con 13 cada uno.

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El Clásico, el ejemplo que cita el diario

El diario catalán recurre al último partido del Clásico como ejemplo de lo que considera una disparidad en la contabilización de las faltas entre ambos equipos.

Señala que Marc Cucurella cometió varias faltas sobre Lamine Yamal durante el encuentro sin que interviniera el árbitro Martínez Munuera, mientras que, en cambio, se señaló una falta dudosa al propio Lamine Yamal durante uno de los duelos con el lateral.

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El diario también se detiene en la entrada de Aurélien Tchouaméni en la que Javi Espart resultó lesionado, considerando que el árbitro no señaló la falta en esa jugada.

El Clásico terminó con 15 faltas señaladas al Barcelona frente a 11 al Real Madrid, pese a que el conjunto blanco salió victorioso con un resultado de 2-1.

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Estas cifras vuelven a situar el asunto del arbitraje en el centro de la pugna entre el Barcelona y el Real Madrid, sobre todo con la insistencia de la prensa catalana en la gran diferencia en el número de faltas señaladas a cada equipo.

No obstante, las cifras por sí solas no demuestran la existencia de un sesgo arbitral intencionado, ya que las faltas pueden verse afectadas por el estilo de juego, las zonas de disputa, la posesión y el número de duelos individuales. Pero, desde la óptica del diario catalán, la diferencia de 69 faltas a favor del Real Madrid representa un nuevo dato para alimentar la polémica sobre la manera en que los árbitros tratan a ambos equipos.

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

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El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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