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El diario catalán Mundo Deportivo, cercano al Barcelona, abrió el expediente de las diferencias arbitrales entre ambos equipos, basándose en las cifras de errores contabilizados durante el primer tercio de la temporada de LaLiga, considerando que los datos favorecen claramente al Real Madrid en comparación con su rival catalán.

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El Barcelona y el Real Madrid protagonizan una fuerte pugna por el liderato de LaLiga, en la que el conjunto catalán encabeza la clasificación con 33 puntos, a tres de un Real Madrid que logró llevarse el último Clásico con un resultado de 2-1 en el estadio "Spotify Camp Nou" el pasado 25 de octubre.

Sin embargo, "Mundo Deportivo" considera que la comparación entre ambos equipos no parece equilibrada cuando se trata de las faltas que se señalan a favor o en contra de cada uno, señalando una gran diferencia en las cifras a favor del Real Madrid.

Según las estadísticas que destaca el diario, el Barcelona ha recibido solo 122 faltas, siendo el segundo equipo de LaLiga al que menos faltas se le han pitado, por detrás de la Real Sociedad, con 113 faltas.

En cambio, al Barcelona se le han señalado 130 faltas, de modo que la diferencia entre las faltas que ha cometido y las que ha recibido es negativa, de 8 faltas, pese a que el equipo encabeza la lista de los que más posesión de balón tienen en la competición, lo que significa que el balón permanece en los pies de sus jugadores más tiempo que en los de los demás.

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171 faltas para el Real Madrid frente a 102 en su contra

En cuanto al Real Madrid, sus cifras aparecen de una forma completamente distinta, ya que el conjunto blanco ha recibido 171 faltas, la cifra más alta de LaLiga, mientras que en su contra solo se han señalado 102 faltas.

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De este modo, el Real Madrid tiene una diferencia positiva de 69 faltas, la paradoja en la que se basa el diario catalán para plantear sus interrogantes sobre la diferencia de criterios arbitrales entre los dos polos del fútbol español.

El diario también señala uno de los casos que generaron polémica: el penalti que se pitó a favor de Kylian Mbappé ante el Racing, antes de que el Comité Técnico de Árbitros "CTA" confirmara posteriormente la existencia de un error en la decisión, mientras que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, describió la jugada como "un penaltito".

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Bellingham, líder; Lamine Yamal, fuera de los diez primeros

La paradoja no se detiene en las estadísticas de ambos equipos, sino que se extiende a la lista de los jugadores que más faltas reciben.

Jude Bellingham encabeza la lista con 31 faltas, mientras que hay otros tres jugadores del Real Madrid entre los diez primeros puestos: Kylian Mbappé y Vinicius Junior, con 23 faltas cada uno, y Arda Güler, con 21.

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En cambio, Lamine Yamal ocupa el decimotercer puesto, con solo 20 faltas, pese a que el diario señala que es el mejor regateador de LaLiga y uno de los jugadores que más busca los duelos individuales con los defensas.

Lo llamativo es que Lamine Yamal es el único jugador del Barcelona presente en la lista de los 50 jugadores que más faltas han recibido, mientras que hay tres jugadores del equipo en la lista de los que más las cometen: Fermín López, con 16 faltas, y Lamine Yamal y Javi Espart, con 13 cada uno.

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El Clásico, el ejemplo que cita el diario

El diario catalán recurre al último partido del Clásico como ejemplo de lo que considera una disparidad en la contabilización de las faltas entre ambos equipos.

Señala que Marc Cucurella cometió varias faltas sobre Lamine Yamal durante el encuentro sin que interviniera el árbitro Martínez Munuera, mientras que, en cambio, se señaló una falta dudosa al propio Lamine Yamal durante uno de los duelos con el lateral.

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El diario también se detiene en la entrada de Aurélien Tchouaméni en la que Javi Espart resultó lesionado, considerando que el árbitro no señaló la falta en esa jugada.

El Clásico terminó con 15 faltas señaladas al Barcelona frente a 11 al Real Madrid, pese a que el conjunto blanco salió victorioso con un resultado de 2-1.

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Estas cifras vuelven a situar el asunto del arbitraje en el centro de la pugna entre el Barcelona y el Real Madrid, sobre todo con la insistencia de la prensa catalana en la gran diferencia en el número de faltas señaladas a cada equipo.

No obstante, las cifras por sí solas no demuestran la existencia de un sesgo arbitral intencionado, ya que las faltas pueden verse afectadas por el estilo de juego, las zonas de disputa, la posesión y el número de duelos individuales. Pero, desde la óptica del diario catalán, la diferencia de 69 faltas a favor del Real Madrid representa un nuevo dato para alimentar la polémica sobre la manera en que los árbitros tratan a ambos equipos.