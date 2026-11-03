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Abdelmawgood Samir
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Un día inolvidable para Hamza Abdel Karim: ¡el delantero egipcio protagoniza un hecho poco común en el Barcelona!

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El delantero egipcio Hamza Abdelkarim vive un día excepcional con el Barcelona, después de que su nombre apareciera en los planes de dos equipos diferentes del club catalán para enfrentarse al Aston Villa, el martes, en dos competiciones europeas, ya que se prepara para participar con el equipo juvenil "Juvenil A" en la UEFA Youth League, al mismo tiempo que figura en la lista del primer equipo para el partido de la Liga de Campeones de Europa.

El diario español "Sport" reveló que Hamza Abdelkarim se entrenó el lunes a las órdenes del alemán Hansi Flick, durante la última sesión del primer equipo, de cara al enfrentamiento ante el Aston Villa, antes de que su nombre fuera anunciado en la lista del partido.

Al mismo tiempo, el delantero egipcio había recibido una convocatoria de Pol Planas para reforzar las filas del "Juvenil A" en el esperado duelo ante el equipo inglés.

Esta situación adquiere un carácter excepcional, teniendo en cuenta que Hamza, nacido en 2008, ya había aparecido con el Barcelona Atlètic, además de su participación con el primer equipo, después de haberse incorporado al club catalán en febrero de 2026.

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Ya había debutado oficialmente a las órdenes de Flick el 31 de agosto ante el Rayo Vallecano, antes de registrar su primera aparición con el filial durante octubre.

El equipo juvenil disputa el enfrentamiento ante el Aston Villa a las cuatro de la tarde en el estadio Johan Cruyff, dentro de las competiciones de la UEFA Youth League, mientras que el primer equipo recibe a su rival inglés a las nueve de la noche en el estadio Spotify Camp Nou, dentro de la Liga de Campeones de Europa, convirtiéndose Hamza en el centro de una situación poco habitual dentro del club, al estar en los planes de ambos equipos durante el mismo día.

Ambos partidos tienen una gran importancia para el Barcelona, ya que el primer equipo ocupa el octavo puesto de la Liga de Campeones de Europa con 6 puntos, frente a los 9 puntos del Aston Villa, segundo clasificado, después de que el equipo inglés lograra la victoria en sus tres primeros partidos.

En cuanto a la UEFA Youth League, el "Juvenil A" ocupa el vigésimo puesto con 4 puntos, mientras que el Aston Villa se sitúa en el vigésimo sexto lugar con 3 puntos, lo que otorga al enfrentamiento una gran importancia en la carrera por la clasificación a la siguiente fase, y hace que contar con los servicios del delantero egipcio sea una incorporación importante para las aspiraciones del equipo de Pol Planas.

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