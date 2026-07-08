Un descubrimiento del Mundial: Haitham Hassan interesa a un gigante europeo y a clubes saudíes

El extremo egipcio Haitham Hassan ha despertado el interés de varios clubes este verano. Tras su destacada actuación con la selección de Egipto en el Mundial 2026, se redujo su cláusula de rescisión con el Real Oviedo.

Según el diario británico «Daily Record», el Celtic escocés y varios clubes saudíes siguen al jugador.

Según la misma fuente, su cláusula de rescisión bajó de 16 a 10 millones de libras tras el descenso del Real Oviedo a Segunda, aunque el club aceptaría unos 4 millones.

Los clubes interesados, encabezados por el Celtic, saben que las cláusulas españolas suelen ser altas, pero que los traspasos se cierran por menos.

El Celtic busca reforzar su plantilla antes del inicio de la temporada tras el buen rendimiento de Hassan en el Mundial 2026, donde dio la asistencia del segundo gol de Egipto ante Argentina en octavos de final. antes de que Argentina remontara en los últimos minutos en un partido marcado por la polémica arbitral.

Hassan seguirá en el Real Oviedo esta temporada en Segunda División, lo que activó la rebaja de su cláusula.

Además, el Real Oviedo no recibirá el 100 % de un posible traspaso, pues el acuerdo con el Villarreal —club del que llegó hace dos años— le otorga el 40 % de cualquier venta futura.

Hassan jugó 37 partidos con el Oviedo la temporada pasada y dio tres asistencias, pero sus últimas actuaciones con Egipto en el Mundial lo colocan entre los candidatos a salir este verano.