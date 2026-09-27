El Real Madrid vuelve a sufrir con las lesiones, ya que en esta etapa de la temporada tiene fuera de los terrenos de juego el mismo número de jugadores que el año pasado: seis futbolistas del conjunto blanco reciben tratamiento actualmente.

Reducir las lesiones era uno de los objetivos del Real Madrid para recuperar su capacidad competitiva, ya que los problemas físicos han sido una fuente de tensión en el club, que se sintió frustrado por las 60 lesiones que se acumularon en el equipo la temporada pasada, según el diario español "Marca".

Solo se libraron de las lesiones Vinicius Junior, Gonzalo García, Brahim Díaz y Fran García; el resto, en cambio, se ausentó en diversos grados. Fue una temporada plagada de bajas, con cuatro meses en los que se lesionaron siete jugadores, y la cifra alcanzó su punto máximo en noviembre, cuando llegó a 11 futbolistas.

Pero parece que la crisis no tiene fin, pues el parón internacional resultó perjudicial, y el técnico José Mourinho sufre actualmente la ausencia de seis jugadores: Rodrygo, Militão, Mendy, Mbappé, Valverde y Konaté.

En total, el Real Madrid ha acumulado 9 lesiones hasta ahora esta temporada, el mismo número de lesiones que en el mismo periodo del año pasado, lo que convierte la crisis de lesiones en algo interminable dentro del conjunto merengue.

Conviene recordar que Mourinho ya se vio obligado a afrontar los cinco primeros partidos con siete jugadores ausentes en cada encuentro.

El Real Madrid vuelve a los entrenamientos mañana lunes tras un descanso de una semana, y afronta una situación difícil hasta el regreso de los jugadores de las selecciones nacionales.

Mourinho solo dispondrá de seis jugadores del primer equipo durante los próximos días: Courtois, Lunin, Carreras, Rüdiger, Asensio y Tchouaméni.

Y no hay ningún delantero entre los jugadores disponibles. En cuanto al resto, son seis lesionados y 14 con sus selecciones nacionales, incluido Thiago Pitarch, que se incorporó a la selección de España sub-20 tras jugar ayer con el Real Madrid Castilla.

Un descanso maldito

Por ello, Mourinho no puede hacer mucho durante este periodo para mejorar el rendimiento del equipo o trabajar aspectos concretos del mismo. El técnico simplemente se centrará en activar a los jugadores de los que dispone y hacer participar con ellos a los futbolistas del filial para completar las próximas sesiones de entrenamiento.

A esto se suma su deseo de que el "virus FIFA" no afecte más a sus jugadores, tras un parón que vio las lesiones de Konaté y, sobre todo, de Mbappé, todo ello después de la lesión de Valverde en el partido del derbi antes del parón internacional.

Es cierto que los tres últimos problemas físicos no parecen demasiado graves; de hecho, ninguno de los tres jugadores (Valverde, Mbappé y Konaté) fue descartado para el partido ante el Villarreal del 10 de octubre.

El regreso de Militão

Además, parece que hay buenas noticias desde la sala de tratamiento, ya que es probable el regreso de Militão a los entrenamientos con el conjunto blanco; el brasileño podría empezar a incorporarse parcialmente al equipo a partir de mañana.

Y como informó el diario Marca, el central visitó recientemente al médico que le operó para tratar la grave lesión en el tendón que sufrió el pasado abril, y el médico le dio luz verde para volver a entrenar con el equipo, como último paso hacia la recuperación total. Su regreso dependerá ahora de cuánto progrese en los entrenamientos con sus compañeros y del tiempo que necesite para alcanzar su plenitud física, aunque se espera su vuelta en octubre.



