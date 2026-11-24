Compartir Sigue a GOAL en Google

El Barcelona ha intensificado su seguimiento del portugués Gustavo Varela, delantero del Monza, que se ha convertido en uno de los talentos emergentes más destacados de la liga italiana esta temporada tras ofrecer un rendimiento notable y firmar unas cifras goleadoras excepcionales que han atraído las miradas de varios grandes clubes europeos.

Anuncios

El Barcelona es uno de los clubes que más de cerca siguen la evolución del joven delantero, nacido en 2005, que se ha hecho un hueco con fuerza en la liga italiana gracias a su notable capacidad goleadora.

Según informa la cadena «Sky Sport Italia», ojeadores del club catalán presenciaron el Monza-Fiorentina, partido en el que Varela siguió exhibiendo su potencial con un doblete.

Su segundo gol fue especialmente llamativo: lo marcó con un magnífico taconazo, en una acción que dejó ver su gran calidad técnica y confirmó su eficacia ofensiva y su personalidad sobre el terreno de juego.

El delantero portugués ha elevado su cuenta a 11 goles en 11 partidos de la liga italiana y a 13 goles en 12 encuentros oficiales entre todas las competiciones esta temporada.

Anuncios Anuncios

En la clasificación de goleadores de la liga italiana solo le supera Donyell Malen, que presenta un mejor promedio goleador.

Related Topics

Primera División Partidos Levante vs Racing Santander Movistar+ Míralo en directo en Movistar+ LaLiga TV Bar HD

Fuerte competencia

Según «Sky Sport Italia», el Barcelona no es el único club que ha intensificado su seguimiento de Varela: el Inter de Milán lleva tiempo observando al jugador, mientras que, según las informaciones, el Nápoles ya ha mantenido contactos iniciales con su agente.

La Juventus y el Arsenal también siguen la evolución del delantero portugués, en medio del creciente interés de varios grandes clubes por hacerse con sus servicios.

Anuncios

Está previsto que el agente del jugador viaje a Italia la próxima semana para reunirse con los responsables deportivos del Monza y abordar la situación del delantero, cuyo valor de mercado se ha disparado en apenas unos meses.

El precio del fichaje

Por su parte, el diario portugués «A Bola» ha revelado más detalles sobre la posible operación: Pedro Obiang, director deportivo del Monza, admitió que el club italiano está recibiendo numerosas ofertas por el delantero y que está dispuesto a estudiarlas.

Anuncios

Añadió que una cifra de entre 25 y 30 millones de euros podría ser un punto de partida adecuado para iniciar las negociaciones, aunque la creciente competencia por el jugador podría elevar considerablemente el precio de la operación.

El Monza cerró un fichaje excelente el pasado verano, cuando incorporó a Varela procedente del Benfica por solo dos millones de euros, más incentivos económicos ligados al rendimiento.

Anuncios

El club portugués se reservó un 20 % de los beneficios de cualquier futura venta del jugador, por lo que también está muy pendiente de los movimientos en torno al delantero.

El extraordinario rendimiento de Varela también le ha abierto las puertas de la selección absoluta de Portugal, con la que ha recibido una convocatoria, aunque todavía no ha debutado como internacional.

Anuncios

El Barcelona sigue estudiando el mercado de fichajes en busca de delanteros jóvenes con gran olfato goleador y margen de progresión, un perfil que encaja con Varela.

A diferencia de otros nombres que figuran en la lista de objetivos del club catalán, el valor económico del delantero portugués podría mantenerse por ahora dentro de unos límites relativamente asumibles para el Barcelona.

Anuncios

La dirección deportiva azulgrana no quiere perder de vista a uno de los delanteros emergentes más destacados del fútbol europeo, sobre todo por el nivel que está mostrando y el creciente interés por sus servicios.