Un delantero letal sin fichajes: ¡Flick prepara la gran sorpresa del Barcelona!

Parece que el Barcelona ha definido su plan ofensivo en caso de que fracase el fichaje de Julián Álvarez, después de que las novedades dentro del club revelaran que el plan alternativo no consistía en buscar un nuevo delantero, sino en apostar por Raphinha en la posición de delantero centro puro, una opción que Hansi Flick lleva tiempo preparando y que no es una solución forzosa de última hora.

Según lo publicado por el diario español "Sport", el Barcelona, salvo una gran sorpresa, no fichará a un delantero centro puro antes del cierre del mercado de fichajes, pese a que esta posición era la prioridad absoluta del club a comienzos del verano.

La dirección deportiva encabezada por Deco se aferra a mantener abierto el expediente de Álvarez hasta el final, ante la falta de voluntad del club de renunciar a la operación que había situado a la cabeza de su lista.

El Barcelona había reforzado la plantilla de Flick con 6 jugadores: Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, João Cancelo, Dominik Livakovic y Bezio, pero la posición de delantero seguía siendo la necesidad más destacada, especialmente tras la salida de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

Sin embargo, el hecho de no recurrir a un delantero alternativo no está ligado únicamente a la insistencia del Barcelona en Álvarez, sino que se apoya también en una convicción técnica firme de Flick sobre la capacidad de Raphinha para ocupar esa posición, después de que el técnico alemán haya trabajado durante el último periodo en desarrollar el rol del extremo brasileño y darle tareas ofensivas más variadas.

Flick cree que Raphinha posee las cualidades que le permiten jugar como delantero avanzado, especialmente su dinamismo y su capacidad para presionar y moverse de forma constante, elementos que encajan en gran medida con la filosofía del técnico alemán, quien ya se benefició de experiencias similares con jugadores como Lionel Messi en el Barcelona y Ousmane Dembélé en el París Saint-Germain.

El comienzo de la temporada llegó para respaldar la visión de Flick, después de que Raphinha marcara 3 goles, confirmando que apostar por él en la posición de delantero no es una simple idea teórica, sino una opción capaz de ofrecer al Barcelona soluciones ofensivas reales.

El Barcelona no depende únicamente de Raphinha en este planteamiento, ya que el equipo cuenta con un grupo de jugadores capaces de llegar a la portería, encabezados por Fermín López, que también marcó 3 goles, junto a Gordon y Adeyemi, que pueden aportar un plus goleador desde la línea delantera.

Los números de Raphinha bajo la dirección de Flick revelan el motivo de la gran confianza depositada en él, ya que marcó 34 goles en su primera temporada con el técnico alemán y después 21 goles en la temporada siguiente, alcanzando los 55 goles en dos temporadas, antes de añadir 3 goles al inicio de la temporada actual.

De este modo, parece que el Barcelona ha situado el plan Álvarez y el plan Raphinha en la misma vía; si el club logra cerrar la operación del delantero argentino, Flick contará con un ariete de talla mundial, y si la operación permanece cerrada, el técnico alemán ya tiene la solución dentro de su plantilla, tras haber preparado a Raphinha para un nuevo rol que podría convertir al jugador número 11 en el delantero por el que el Barcelona no fichó.