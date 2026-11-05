«Ter Stegen me vuelve loco en los entrenamientos», declaró el delantero al diario belga Het Laatste Nieuws. «A veces es increíblemente frustrante ver cómo para un disparo tras otro. Dan ganas de pegarle».

Aunque a primera vista suene como una amenaza, lo dijo con una intención exclusivamente positiva. El guardameta de 34 años, que llegó cedido del FC Barcelona a Ámsterdam en verano, es el número uno indiscutible del Ajax. En 14 partidos ha dejado su portería a cero en cuatro ocasiones y ha evitado goles con varias intervenciones brillantes.

Así ocurrió también el sábado, cuando una parada suya evitó un empate tardío del AZ Alkmaar y aseguró a su equipo la victoria por 1-0, gracias a un gol de Arokodare. Fue, además, el primer triunfo del histórico club ante su rival en cinco años. Con todo, ter Stegen también ha cometido alguna que otra inseguridad desde su llegada.

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Marc-Andre ter Stegen: número uno provisional con Jürgen Klopp

Pese a ello, el seleccionador Jürgen Klopp lo nombró número uno provisional. Sin embargo, el portero solo jugó en el debut del sucesor de Jürgen Klopp ante Países Bajos en Ámsterdam (1-1), cedió su puesto a Alexander Nübel (Besiktas de Estambul) en la derrota por 0-1 frente a Grecia y después no formó parte de la segunda convocatoria. Jonas Urbig (Bayern de Múnich) recibió la confianza en ambos partidos y respondió con grandes actuaciones.

La temporada pasada, tras numerosas lesiones graves y fuertes rumores de fondo, ter Stegen perdió la titularidad y la capitanía en el Barça. En invierno se marchó inicialmente cedido al Girona FC para mantener sus opciones de participar en el Mundial. Sin embargo, después de solo dos partidos sufrió una grave lesión muscular en el muslo que incluso requirió una operación.

Como es sabido, no fue convocado y, por si fuera poco, tampoco logró la permanencia con el Girona. Fue el primer descenso de su carrera. En Ámsterdam, en cambio, ter Stegen puede volver a soñar con títulos.

El Ajax ocupa el segundo puesto de la Eredivisie, a solo un punto del líder, el Feyenoord de Róterdam. En la Conference League, tras la derrota inicial ante el Hajduk Split, logró recientemente una victoria por 2-0 frente al Atalanta de Bérgamo. El jueves le espera el FC Midtjylland.