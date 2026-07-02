Un delantero con 2,6 millones de seguidores regresa a la Eredivisie

Ole Romeny, delantero de 26 años nacido en Nimega, fichará por el Fortuna Sittard procedente del Oxford United, según el periodista Mounir Boualin.

El club ya ha programado el reconocimiento médico y las partes están ultimando detalles.

Romeny aún tenía contrato con el Oxford hasta mediados de 2028. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de solo 800 000 euros. Se desconoce la cifra que pagará el Fortuna.

El jugador de Nimega es muy popular en redes sociales por disputar partidos con la selección de Indonesia.

En diez partidos con Indonesia ha marcado seis goles y dado dos asistencias, lo que le ha reportado 2,6 millones de seguidores en Instagram.

En el Oxford United apenas ha marcado un gol en 32 partidos.

En los Países Bajos jugó en el NEC, el Willem II, el FC Emmen y el FC Utrecht.

En Sittard podría reencontrarse con su compatriota Justin Hubner, quien ha disputado dieciocho partidos con la selección indonesia.