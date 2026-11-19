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Tras frustrarse el fichaje de Yasser Ibrahim en verano, el Al Shabab saudí vuelve a llamar a una nueva puerta en el mercado de invierno. Esta vez, el objetivo es un defensa marroquí con gran experiencia en Europa, cuyo nombre empieza a sonar con fuerza en los despachos del club.

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El internacional marroquí Issa Diop, defensa del Ipswich Town, ha entrado en la órbita del Al Shabab saudí, que estudia la posibilidad de incorporarlo durante el próximo mercado de invierno en su intento por reforzar su línea defensiva.

Según el portal marroquí "Le Site Info Sport", el central, de 29 años, goza del aprecio de los dirigentes del club saudí, que ven en él una opción adecuada para apuntalar la zaga gracias a su experiencia en los campos europeos y a sus cualidades defensivas.

El nombre de Yasser Ibrahim, estrella del Al Ahly egipcio, se vinculó con el Al Shabab durante el pasado mercado de verano en una operación valorada en un millón de dólares, pero esta acabó frustrándose ante la negativa de la directiva del Al Ahly a desprenderse del central internacional.

La directiva del Al Shabab planea abrir negociaciones con el entorno del jugador y con su club inglés en las próximas semanas para estudiar las condiciones económicas y la posibilidad de cerrar el fichaje el próximo mes de enero.

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El interés saudí por Diop llega en un momento en el que el jugador sigue entrando en los planes de la selección de Marruecos, tras haber participado en la última concentración durante el parón internacional de este mes de noviembre.

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El defensa del Ipswich Town estuvo presente en el partido ante Níger, mientras que el segundo encuentro lo siguió desde el banquillo, a la espera de lo que depare el futuro próximo respecto a su carrera profesional.

Los dirigentes del Al Shabab consideran que Diop reúne todas las características que el equipo necesita en este momento: es un central fuerte físicamente, domina el juego aéreo y atesora una amplia experiencia en la Premier League y en la liga francesa, lo que le permitiría adaptarse rápidamente al ambiente de la liga saudí.

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El Al Shabab busca desde el inicio de la temporada un defensa que aporte más solidez atrás, después de que el equipo haya sufrido algunas carencias en la línea defensiva. El cuerpo técnico cree que la llegada de un jugador del nivel de Diop daría al equipo un mayor equilibrio, sobre todo en los partidos grandes.

Por su parte, el futbolista marroquí aún no ha decidido si dejará el Ipswich Town, ya que tiene contrato en vigor con el club inglés, y espera conocer las condiciones económicas que le ofrecerá el Al Shabab antes de tomar una decisión definitiva.

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Las fuentes del portal marroquí señalan que la idea de jugar en la liga saudí resulta atractiva para Diop, dado el enorme crecimiento que ha experimentado el campeonato en los últimos años, la presencia de numerosas estrellas internacionales y las potentes ofertas económicas que presentan los clubes saudíes.

La liga saudí vive un gran momento de auge, tras lograr atraer a grandes nombres procedentes de Europa, y se ha convertido en un destino predilecto para muchos jugadores africanos y árabes, que ven en ella la oportunidad de vivir una nueva experiencia y afrontar un reto diferente.

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Si la operación llega a buen puerto, Diop supondría un refuerzo de peso para el Al Shabab y formaría una pareja defensiva destacada con el resto de centrales del equipo. Además, la selección de Marruecos contaría con un jugador en plena forma de cara a sus próximos compromisos.