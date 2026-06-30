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Un decreto presidencial enciende los ánimos en Paraguay tras la eliminación de Alemania

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Santiago Peña celebra

Tras la histórica clasificación de Paraguay a octavos del Mundial 2026, eliminando a Alemania, las celebraciones llegaron al palacio presidencial. 

El presidente Santiago Peña declaró feriado nacional el martes, tras la histórica victoria.

La Albirroja eliminó a Alemania 5-4 en los penaltis, rompiendo la racha invicta de la “Mannschaft” en esta instancia.

El encuentro exigió nervios de acero a los paraguayos, que fallaron dos penaltis pero mantuvieron la calma hasta asegurar el pase.

Al pitido final, las calles de Asunción estallaron de alegría: caravanas de coches, cánticos y una fiesta que contagió todo el país.

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El Gobierno reaccionó de inmediato: el presidente Santiago Peña firmó un decreto que declaró el martes festivo nacional.

Peña escribió en X: «Hoy celebra toda una nación... Es una victoria que encarna la determinación, la fe y la fuerza de un pueblo que no sabe rendirse».

El decreto añade que el triunfo «supera lo deportivo y merece una celebración nacional», y que el Gobierno «debe permitir al pueblo festejar este día histórico».

El próximo martes, si Francia vence a Suecia, Paraguay se medirá a los “Gallos” en octavos de final.

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