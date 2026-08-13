Un débil Ajax se clasifica para los play-offs de la Conference League pese a una actuación vergonzosa

El Ajax se ha clasificado para el play-off de la Conference League. El conjunto de Ámsterdam no convenció en absoluto el jueves por la noche en la tercera ronda previa y empató 2-2 en casa del Shelbourne FC irlandés. El partido de ida, sin embargo, el Ajax lo había ganado la semana pasada por 3-1, por lo que aun así sigue adelante. En el play-off, el equipo del entrenador Míchel Sánchez se enfrentará al FC Sion suizo.

Míchel decidió, entre otras cosas, sustituir bajo palos al todavía no del todo apto para competir Marc ter Stegen por Maarten Paes. Julian Brandt, en cambio, hizo su debut como titular. La delantera estuvo formada por Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo y Maher Carrizo. Mika Godts, pretendido por el Paris Saint-Germain, empezó en el banquillo.

Ambos equipos comenzaron el duelo con calma, pero con el paso de los minutos el Ajax se fue acercando cada vez más al primer gol. Primero, Carrizo vio cómo su disparo se marchaba fuera y, poco después, Anton Gaaei estrelló el balón en la parte exterior del poste.

A los veinte minutos llegó el 0-1. Tras un córner en corto, Julian Brandt puso el balón con fuerza al área, pero su centro no fue tocado por nadie y acabó en la portería.

Pero el Ajax no pudo disfrutar mucho tiempo de esa ventaja. Un disparo lejano desviado de Evan Caffrey fue demasiado para Maarten Paes: 1-1. Después, Paes evitó que Rodrigo Freitas adelantara incluso a los irlandeses con un cabezazo.

Camino del descanso, el Ajax volvió a tomar algo más el control del partido. El guardameta Eddie Beach aún respondió a un intento de Owen Wijndal, pero no tuvo ninguna opción ante un durísimo misil de Gaaei: 2-1.

En la segunda parte, el Ajax no convenció en absoluto. Le cedió el juego al Shelbourne y por momentos tuvo suerte. También cuando Milan Mbeng empujó el balón a la red en el segundo palo: por fuera de juego, el gol fue anulado tras la intervención del VAR.

Poco antes del final llegó el 2-2. El suplente Sean Moore superó a Caio Henrique y clavó el merecido empate en el palo largo. Ese fue también el resultado final, por lo que el Ajax puede respirar aliviado.

Así pues, el Ajax se medirá en el play-off, que se disputará los jueves 20 y 27 de agosto, al Sion. El cuarto clasificado de la pasada temporada en la liga suiza eliminó al FC Noah armenio con un 4-3 en el global de la eliminatoria. El Ajax jugará primero fuera de casa y, una semana después, en casa.