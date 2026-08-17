Un traspaso del portero apartado en el Friburgo al Eintracht se encuentra todavía en una fase muy temprana, pero podría tomar forma concreta ya en los próximos días.

De este modo, los responsables del club de Fráncfort llevan a cabo una clara corrección de rumbo poco antes del inicio oficial de la temporada. Todavía durante la concentración veraniega, el director deportivo Markus Krösche había subrayado: "Ahora mismo no es un tema cambiar nada de la situación actual".

Todo ello venía precedido de un debate de meses sobre la plaza bajo palos en el Eintracht, que ya se había prolongado durante toda la pasada temporada. Tras la marcha del capitán de muchos años y portero titular Kevin Trapp, en realidad Kaua Santos debía recoger el testigo.

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Kaua Santos y Michael Zetterer no convencen del todo

Sin embargo, el joven brasileño lidió con graves altibajos en su rendimiento y con problemas físicos, por lo que internamente surgieron dudas con rapidez. Tampoco Michael Zetterer, fichado el verano anterior procedente del Werder Bremen, aprovechó de forma sostenida sus oportunidades para asentarse de manera permanente.

La derrota en el ensayo general en Inglaterra terminó por ponerlo todo en marcha. Kaua Santos volvió a tener un mal día en Brentford, lo que hizo madurar la decisión de incorporar a una nueva pieza experimentada para la portería.

Además de la cuestión de la portería, el resto de la plantilla también exige retoques. Tanto en defensa como en ataque se evidencian carencias. En la parcela ofensiva sigue existiendo la esperanza de una nueva cesión de Arnaud Kalimuendo.

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¿Qué jugador podría dejar todavía el Eintracht de Fráncfort?

Al mismo tiempo, según el informe, la cúpula trabaja en el capítulo de salidas para generar margen financiero. Elye Wahi está cerca de una nueva cesión al Niza, mientras que Fares Chaibi ha despertado el interés del Crystal Palace. Michy Batshuayi probablemente se marchará al Al-Shabab de Arabia Saudí.

También en el caso de Ellyes Skhiri se perfila una venta próxima. Además, podría surgir una opción en Inglaterra para el portero suplente Zetterer.