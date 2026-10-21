El Barcelona recibió una señal preocupante antes del esperado duelo ante el Real Madrid en el Clásico, después de que su joven defensa Xavi Espart sintiera molestias en el tobillo durante el partido contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, en un encuentro que fue testigo de su gran actuación antes de ser sustituido en el minuto 74.

Según lo publicado por el diario español "Mundo Deportivo", la sustitución de Espart se debió a las molestias que sentía en el tobillo, como medida preventiva para evitar el agravamiento de la lesión, en medio del optimismo dentro del vestuario del conjunto catalán sobre la posibilidad de que esté disponible para enfrentar al Real Madrid el domingo.

La salida del jugador causó cierta sorpresa, especialmente porque estaba ofreciendo una actuación destacada ante el Paris Saint-Germain, en un momento en el que el Barcelona iba por detrás con un resultado de 2-1, pero imponía su dominio sobre el desarrollo del juego y aún mantenía viva su opción de remontar en el marcador.

El cambio, según el informe, no estuvo relacionado con el nivel de Espart, sino que se produjo para evitar arriesgarlo antes del Clásico, sobre todo porque el jugador intercambió unas breves palabras con uno de los miembros del cuerpo médico nada más abandonar el terreno de juego.

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Hans Flick, entrenador del Barcelona, elogió a Xavi Espart en sus declaraciones tras el partido contra el Paris, donde dijo: "Ha ofrecido un partido magnífico, y es asombroso lo que hace cada vez que juega".

La crisis en los laterales aumenta la preocupación de Flick antes del Real Madrid

La importancia de la situación de Espart crece ante las dificultades del Barcelona por la falta de opciones defensivas, ya que se confirmó la ausencia de Eric García en el próximo duelo, mientras que existen fuertes dudas sobre la disponibilidad de Jules Koundé, que sufre un esguince en el tobillo izquierdo y cuya ausencia en el partido es lo más probable.

Todo esto se suma a la confirmada ausencia de Dani Olmo tras su lesión en el partido contra el Paris Saint-Germain.

En caso de que Espart no pueda participar ante el Real Madrid, al entrenador Hans Flick, según el informe, solo le quedarían João Cancelo y Alejandro Baldé para ocupar las dos posiciones de lateral.

Fue Baldé quien entró como sustituto de Espart ante el Paris Saint-Germain, pero no ha dispuesto de muchos minutos de juego durante la presente temporada, lo que convierte la disponibilidad de Espart en un factor importante en los cálculos de Flick antes del esperado duelo.

El Barcelona está a la espera de la evolución del estado de su joven defensa durante los próximos días, con la esperanza de que las molestias sean solo un problema pasajero que no lo prive de disputar el Clásico, dada la sensibilidad del partido y la importancia de la estabilidad defensiva ante el Real Madrid.