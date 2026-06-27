Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Un cuarteto insólito... Inglaterra hace historia en el Mundial con un hecho excepcional

Panamá vs Inglaterra
Panamá
Inglaterra
World Cup
H. Kane
J. Quansah
M. Rashford
J. Bellingham
Panamá
Inglaterra
EE. UU.

El partido contra Panamá refleja un cambio en la mentalidad de los jugadores locales.

Inglaterra hizo historia en el Mundial al anunciar su once titular contra Panamá en la última jornada del Grupo 12.

Según Opta, es la primera vez que Inglaterra incluye a cuatro jugadores de clubes no ingleses: Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Múnich), Marcus Rashford (Barcelona) y Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).

Tras vencer 4-2 a Croacia en el debut, Inglaterra empató 0-0 en la segunda jornada y lidera el grupo con 4 puntos, los mismos que Ghana; Croacia suma 3. y Panamá, sin puntos.

Lee también:

Un giro catastrófico: una acusación infamante amenaza a una estrella africana en el Mundial

La sorpresa del Mundial cambia los planes del Barcelona con su estrella

«Porque sigues haciendo historia»... Ronaldo recibe un emotivo mensaje

Anuncios