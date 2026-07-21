Un cuadro que inmortaliza la jugada de Marmoush... la estrella de Argentina celebra la imagen que privó a Egipto del milagro

Leandro Paredes, la estrella de la selección de Argentina, ha inmortalizado uno de los momentos más destacados de su trayectoria internacional, después de convertir su entrada decisiva sobre Omar Marmoush en el partido ante Egipto en el Mundial 2026 en una obra de arte que conserva en su casa, en señal de la enorme importancia que representó aquella acción en el recorrido de la Albiceleste durante el torneo.

La aparición del cuadro se produjo entre las imágenes que publicó la esposa de Paredes, Camila Galante, a través de las redes sociales, durante el recibimiento al jugador tras su regreso a Argentina después del final del Mundial, donde apareció de pie junto a la obra artística que plasma su célebre entrada sobre Marmoush.

La selección de Argentina terminó el torneo como subcampeona del mundo tras perder la final ante España por un gol a cero, aunque su camino hacia la final estuvo a punto de detenerse en la estación de los octavos de final ante la selección egipcia.

En el tiempo añadido, y con ambas selecciones empatadas por 2-2, Omar Marmoush emprendió un rápido contraataque, antes de intentar filtrar un pase entre líneas a Mahmoud Hassan "Trézéguet", que iba camino de quedarse solo ante el portero Emiliano Martínez.

Pero Paredes logró leer el pase en el último instante y estiró la pierna para cortar el balón, transformándose rápidamente la jugada en un contraataque argentino que terminó con el gol de la victoria que anotó Enzo Fernández, dándole al defensor del título el billete de acceso a los cuartos de final.

¿Qué dijo «The Athletic» sobre la acción?

Por su parte, el diario «The Athletic» describió la entrada como una de las escenas defensivas más icónicas del Mundial, asegurando que su importancia no es menor que la de los goles que presenció el partido, pese a no ser más que una entrada defensiva en un solo instante.

El diario señaló que Paredes se encontró siendo el último jugador argentino frente a tres delanteros egipcios durante un contraataque fulminante, después de que sus compañeros se lanzaran hacia adelante en busca del gol de la victoria tras conseguir el empate.

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Añadió que el centrocampista argentino leyó los movimientos de Marmoush y Trézéguet con antelación, y retrocedió con pasos calculados mientras vigilaba a los delanteros, antes de anticipar el pase de Marmoush, cambiar de dirección en el momento oportuno y luego estirar la pierna para cortar el balón de una forma que calificó de «genial».

El diario aseguró que aquella acción cambió por completo el rumbo del partido, ya que impidió que Egipto quedara solo ante la portería en una jugada que podría haberle dado el gol de la clasificación, mientras que después arrancó la jugada que terminó con el gol de Enzo Fernández, considerando que la entrada de Paredes fue la verdadera diferencia entre la eliminación de Argentina del torneo y su continuidad en el camino hacia la final.

Paredes se niega a pedir disculpas

Paredes acaparó los titulares tras la final del Mundial, después de negarse a pedir disculpas por los enfrentamientos que siguieron a la derrota de Argentina ante España, afirmando en el primer mensaje que publicó a través de su cuenta de Instagram su orgullo por lo que ofreció la selección de su país durante el torneo.

Y pese a los informes que hablaron de que había recibido una tarjeta roja a causa de los incidentes posteriores al partido, la Federación Internacional de Fútbol «FIFA» retiró la tarjeta de su historial oficial, mientras que al mismo tiempo confirmó la apertura de una investigación sobre los hechos que presenció el final de la final.