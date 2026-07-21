Leandro Paredes, la estrella de la selección de Argentina, inmortalizó uno de los momentos más destacados de su trayectoria internacional, después de convertir su entrada decisiva ante Omar Marmoush en el duelo frente a Egipto en el Mundial 2026 en una obra de arte que conserva en su casa, en referencia a la enorme importancia que representó esa jugada en el recorrido de la Albiceleste durante el torneo.

La obra apareció entre las fotos que publicó la esposa de Paredes, Camila Galante, a través de las redes sociales, durante el recibimiento al jugador tras su regreso a Argentina al término del Mundial, donde se le vio de pie junto a la pieza artística que representa su célebre entrada ante Marmoush.

La selección de Argentina terminó el torneo como subcampeona del mundo tras perder la final ante España por un gol a cero, aunque su camino hacia la final estuvo a punto de detenerse en los octavos de final frente a la selección egipcia.

En el tiempo añadido, y con el empate a 2-2 entre ambas selecciones, Omar Marmoush arrancó en un rápido contraataque antes de intentar filtrar un pase a Mahmoud Hassan "Trézéguet", que se encaminaba a quedarse mano a mano con el portero Emiliano Martínez.

Pero Paredes logró leer el pase en el último instante y estiró la pierna para cortar el balón, con lo que la jugada se transformó rápidamente en un contraataque argentino que acabó en el gol de la victoria anotado por Enzo Fernández, dándole al vigente campeón el billete de acceso a los cuartos de final.

¿Qué dijo "The Athletic" sobre la jugada?

Por su parte, el diario "The Athletic" describió la entrada como una de las escenas defensivas más icónicas del Mundial, asegurando que su importancia no es menor que la de los goles que presenció el partido, pese a que no fue más que una acción defensiva en un solo instante.

El diario señaló que Paredes se encontró siendo el último jugador argentino frente a 3 atacantes egipcios durante un fulgurante contraataque, después de que sus compañeros se lanzaran hacia adelante en busca del gol de la victoria tras lograr el empate.

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Añadió que el centrocampista argentino leyó los movimientos de Marmoush y Trézéguet de forma temprana, y retrocedió con pasos calculados mientras vigilaba a los atacantes, antes de anticipar el pase de Marmoush, cambiar de dirección en el momento oportuno y estirar la pierna para cortar el balón de una forma que calificó de "genial".

El diario afirmó que aquella jugada cambió por completo el rumbo del partido, ya que impidió a Egipto quedarse solo frente a la portería en una jugada que podría haberle dado el gol de la clasificación, mientras que después arrancó el contraataque que terminó en el gol de Enzo Fernández, considerando que la entrada de Paredes fue la verdadera diferencia entre la eliminación de Argentina del torneo y su continuidad en el camino hacia la final.

Paredes se niega a pedir disculpas

Paredes acaparó los titulares tras la final del Mundial, después de negarse a pedir disculpas por los enfrentamientos que siguieron a la derrota de Argentina ante España, dejando claro en su primer mensaje publicado a través de su cuenta de "Instagram" el orgullo por lo que había ofrecido la selección de su país durante el torneo.

Y pese a las informaciones que hablaron de que había recibido una tarjeta roja por los incidentes posteriores al partido, la Federación Internacional de Fútbol "FIFA" retiró la tarjeta de su registro oficial, mientras que al mismo tiempo confirmó la apertura de una investigación sobre los hechos que presenció el final de la final.