A finales de junio, Wout Weghorst pasó del Ajax al FC Twente, así que sigue en la Eredivisie. A menudo se critica su carácter, y el exagente René Wagelaar tampoco lo aprecia.

Como analista, Wagelaar no se anda con rodeos y cada semana opina sobre el FC Twente. En el programa «VoetbalTijd» admite que no es fan del ariete. Reconoce su mentalidad ganadora, pero rechaza su imagen pública. «En cuanto a su personalidad, no me dice nada. Es un ganador, pero todo ese aire falso que lo rodea no me gusta», afirma Wagelaar. «Ya veremos si en el Twente puede ser un poco más normal».

A continuación lo aclara: «¿Qué es normal para mí? No quedarse de rodillas frente a la grada de los aficionados durante un cuarto de hora tras perder una final de la FA Cup. Todo eso me parece falso. Hay mucha gente que piensa lo mismo». También critica la reacción emocional de Weghorst tras la eliminación de la selección holandesa del Mundial.

Aun así, reconoce su talento y espera que ayude al Twente en la Eredivisie. «Ya veremos si se adapta. La próxima temporada marcará quince goles, quizá más. Tiene nivel para jugar contra rivales de menor nivel. Está algo desgastado, así que veremos cuánto aguanta. Sobre todo, que deje las payasadas».

Para terminar, Wagelaar concluye con una ocurrencia llamativa. «Mi consejo: que se deje la Biblia en la bolsa y saque la Playboy, que les enseñe unas tetas bien grandes a esos chicos y ya se habrá ganado el corazón de la gente de aquí. Así se abrirá camino, creo».

Crítica de Kramer

Wagelaar no es el único crítico: Michiel Kramer, en *De Oranjezomer*, admitió que le cuesta aceptar su comportamiento.

«Respeto su carrera, pero es un poco capullo; se nota en su forma de actuar», afirmó. También recordó cuando Weghorst jugaba en el FC Emmen. «Yo también jugué contra él cuando estaba en el Emmen y, por aquel entonces, no leía la Biblia antes del partido, no se echaba agua en la cara en los vestuarios y tampoco gritaba tanto».

Para Kramer, su actitud no siempre parece auténtica: «A veces creo que todo es un poco demasiado». El exdelantero aclaró que su juicio se basa en la impresión que tiene desde fuera.

«No puedo confirmarlo, porque no lo conozco. Pero desde fuera, a veces me parece un poco exagerado y, aunque no pasa nada, a veces me molesta. A mí no me parece sincero. Yo no lo conozco personalmente, pero conozco a algunos jugadores que sí lo conocen y que dicen lo mismo que yo», concluyó Kramer.