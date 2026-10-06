Un comunicado oficial revela toda la verdad: Ronaldo rompe por fin el silencio sobre la crisis de Jesus

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, rompió su silencio sobre su crisis con el seleccionador de su país, Jorge Jesus, y emitió este martes un comunicado oficial en el que explicó las razones de la disputa que mantiene con su entrenador.

El delantero, de 41 años, abandonó la concentración de Portugal antes del partido contra Dinamarca, después de no haber participado en el encuentro anterior frente a Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección de Portugal logró clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Naciones tras ganar sus cuatro partidos y sumar 12 puntos como líder de su grupo, teniendo en cuenta que Cristiano solo disputó el primer encuentro ante Gales, que terminó con victoria lusa (1-0).





El comunicado íntegro, en palabras de Cristiano, según recoge el diario portugués " A Bola ", es el siguiente:





Como prometí, he decidido relatar, en primera persona y de forma directa, las circunstancias que rodearon la última etapa de mi trayectoria con la selección nacional.



Después del Mundial de 2026, preparé un mensaje para el pueblo portugués, que todavía conservo, con las palabras que me gustaría dirigirles cuando abandone definitivamente nuestro equipo.



Al final del torneo, a bordo del vuelo de regreso desde Estados Unidos, el presidente de la Federación me pidió e insistió en que reconsiderara mi decisión de marcharme, porque la Federación Portuguesa de Fútbol deseaba que continuara.



Justo después, me preguntó mi opinión sobre el nombre del actual seleccionador nacional, en quien estaba pensando, junto a otros nombres que no me reveló.



Le respondí al presidente de la Federación que, en mi opinión, sería la mejor opción. Por eso, el día en que se presentó al actual seleccionador nacional, me alegré realmente de esa elección. Fue la decisión acertada, como demuestran los resultados.



Pocos días después, recibí la primera llamada del nuevo seleccionador nacional, en la que me decía que quería reunirse conmigo en persona. Respondí que sí y fijamos una fecha para ello. "El final de mis vacaciones".



Nos reunimos en la Ciudad del Fútbol, donde mi equipo realizaba su concentración de pretemporada.

Ese día el entrenador me dijo que contaba conmigo y que mi presencia era fundamental para su proyecto. Me presentó un plan para mi participación inmediata. Dijo que yo jugaría el primer y el último partido, y que haría tres o cuatro cambios en cada encuentro por motivos de condición física.



En ese momento, me propuso no viajar con la selección nacional a Noruega y Dinamarca. Sugirió que jugara el primer partido y me quedara en Portugal, para después unirme a ellos antes del encuentro en el estadio Do Dragão.



Rechacé esa propuesta de inmediato. Me pareció evidente que no podía aceptarla. No jugar los partidos fuera no significaría que no fuera a ser el capitán de nuestro equipo. El privilegio de quedarme en Portugal no sería un buen ejemplo.



Al final, el entrenador aceptó mi análisis.



A esta conversación asistió Simo Coutinho, el director deportivo del Al-Nassr, la persona a la que el actual seleccionador nacional elevaba sus informes durante toda la temporada pasada y uno de los responsables de su incorporación al club en 2025.



La víspera de la concentración, el entrenador acudió a mi casa en Lisboa para mantener otra conversación conmigo, a petición suya. La charla fue tranquila y nos ceñimos a todos los principios acordados en agosto. Jugué el partido en el estadio de Alvalade y, pese a ser sustituido, no causé ningún problema. Yo mismo le coloqué el brazalete de capitán a Bruno Fernandes, y nunca se me pasó por la cabeza que podría estar dando mis últimos pasos como jugador y capitán de la selección nacional. Lo más importante ese día, para mí, fue nuestra victoria. Ganar siempre es bueno, y en Portugal, y para mi país, es lo mejor.



A la hora del almuerzo del día del partido en Noruega, el ayudante del seleccionador nacional se acercó a la mesa en la que el equipo estaba comiendo y me dijo que el entrenador quería hablar conmigo. Para mi gran sorpresa, el entrenador me preguntó si estaba preparado para jugar 30 minutos. Yo estaba totalmente concentrado en mi recuperación física, integrado con mis compañeros como de costumbre, y creía que no jugaría ese día. Ningún problema en absoluto.



Esa petición quedaba fuera de mi plan de recuperación física y de entrenamiento —porque yo solo iba a jugar el día 4 en el estadio Do Dragão—, pero por supuesto acepté. Me respondió que debía estar preparado porque jugaría 30 minutos.



Y el resto es sabido. Empecé a calentar desde el descanso, vi pasar los minutos y nadie me llamó. El entrenador faltó a su promesa.



Al final del partido, solo quería que todo terminara con la victoria y estar solo. No fui a saludar a la afición. Un error del que asumo la responsabilidad en solitario y que no debería haber ocurrido. Pido disculpas al pueblo portugués, que nos apoyó con entusiasmo allí; pido disculpas a la afición y pido disculpas a quienes viajaron hasta allí para verme, aunque no fueran portugueses, y a quienes quizá decepcioné.



Cuarenta y ocho horas después, mantuvimos una conversación: el entrenador, Simo Coutinho —porque seguía nuestras conversaciones— y yo.



Fue un momento profundo y muy sincero, sin ninguna reserva.



Acordamos que solo había una manera de poner fin a este "asunto": que el entrenador repitiera lo que acababa de decirme en privado, en presencia de Simo Coutinho, pero en la sala de prensa.



El acuerdo era sencillo: el entrenador comenzaría la rueda de prensa con este tema, intentando zanjar la cuestión diciendo la verdad. Diría que yo nunca pedí jugar, ni siquiera unos pocos minutos, que fue el entrenador, él solo y nadie más, quien propuso el plan de esta concentración, que fue un error someterme únicamente al calentamiento sin jugar y que, si volviera a ocurrir, no lo haría.



Terminamos aquella reunión con el entrenador pidiéndome un abrazo y prometiéndome que diría en la rueda de prensa lo que acababa de decirme, y que el asunto quedaba resuelto. No jugaría en Dinamarca, pero sí lo haría en el partido del Dragão. Todo esto sucedió en presencia de Simo Coutinho, como de costumbre.



A petición del entrenador, se celebró una reunión por videollamada entre él, Simo Coutinho y Tiago Craveiro, para resumir lo que habíamos tratado.



Se preparó un documento resumen, que yo mismo aprobé, y se entregó al entrenador a petición suya.



La reunión fue como cabía esperar: el comportamiento no tuvo nada que ver con nuestro encuentro; escuché expresiones y una agresividad que considero injustificadas, y una actitud que sugería un "quiero, puedo y ordeno" que nunca me había mostrado, ni siquiera de forma indirecta, en una sesión privada, el día anterior.

Las observaciones que revisé fueron las siguientes: creo que es importante, porque es la verdad, aclarar algunas cosas antes de hablar de Dinamarca:



1. Yo propuse personalmente, sin nadie más, un plan para Cristiano para esta temporada deportiva con la selección nacional. Fue una conversación larga y muy fructífera.



2. Sé cuánto ama a la selección nacional y su dimensión mundial y, más aún, lo positiva que ha sido su influencia en la selección nacional a lo largo de 24 años consecutivos.



3. El plan que le propuse a Cristiano fue aceptado.



4. Nunca cuestionó mis decisiones. Fue un ejemplo a seguir, leal y profesional.



5. El partido de Noruega no estaba incluido en el plan que había trazado para él. Sin embargo, sentí que se había recuperado físicamente del primer encuentro y le advertí de que quizá me vería obligado a hacerle jugar. Cristiano aceptó.



6. Cometí el error de incluir en el calentamiento a un jugador de la talla de Pelé o Maradona sin hacerle jugar el partido. Si fuera hoy, no lo haría.



7. Y, en resumen: quiero a Cristiano en la selección nacional. En realidad, no lo quiero poco, lo quiero mucho. Y, por suerte, él también confía en mí. Confió en mí en el Al-Nassr y aquí también.



8. En cuanto a no saludar a la afición, ya habíamos hablado de este tema antes. Un jugador que ha disputado más de 230 partidos con la selección nacional no recibe de mí lecciones de amor por Portugal. Fue un momento de frustración que no borra nada. Es el jugador que más autógrafos firma, el que más selfis se hace y el que más cariño muestra a la afición. No inventemos problemas de la nada. Cuando no somos felices, reaccionamos. Eso es todo. Ninguna de estas observaciones mencionaba, por tanto, que el entrenador me hubiera pedido disculpas.



Fue la segunda vez que faltó a su promesa.



Decidí abandonar la concentración sin esperar otra promesa incumplida. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones entre las personas. Por doloroso que sea, quiero que se me diga la verdad.



De hecho, en una conversación que mantuve con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y el entrenador la mañana de aquella rueda de prensa —pueden comprobarlo—, les aseguré que, si no deseaban mi presencia, debían decírmelo. Solo tenían que ser sinceros conmigo. Lo habría aceptado y les prometí que prepararíamos algo maravilloso, como espero que ocurra, y nadie se enfadaría.



Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Respondieron al unísono que no. Que mi lugar estaba en la selección nacional.



Nunca intervine, en ningún momento, en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador o responsable de la selección nacional a lo largo de casi 25 años de mi carrera. Acepto, para bien o para mal, lo que proponen. Respeto la decisión y, cuando faltan a su promesa, siento que mi lugar no está aquí.



También pido disculpas a mis compañeros de la selección nacional por dejar la concentración. Pese a la total ruptura de la confianza del entrenador, como atestigua todo aquel que presenció estas conversaciones, no debería haberlo hecho. La responsabilidad recae únicamente sobre mí.



Pido disculpas de nuevo al pueblo portugués, pero el incumplimiento de la promesa me afectó profundamente. Sentí que seguir en el equipo, desde ese momento, solo le perjudicaría, así que hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: hice las maletas y me marché.



La Federación Portuguesa de Fútbol debe evaluar las consecuencias de mis actos y sancionarme por ellos. Creo que la sanción no debería suavizarse. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso es un agravante. Ya he pedido disculpas, pero sé que los actos tienen consecuencias. Cualquier persona del mundo del fútbol, como yo, sabe que las reglas son iguales para todos, al margen del estatus individual.



En este sentido, he escuchado mucho sobre partidos de despedida, sobre que necesito una despedida a mi altura y sobre que la Federación desea brindarme esa oportunidad.



He aprendido en la vida, pasando hambre y sin tener qué comer, que nadie regala nada a nadie. Puedo prometer a todos mis aficionados, y especialmente al pueblo portugués, que jugaremos uno o más partidos de despedida; habrá tiempo para ello.



Pero cuando pienso en la selección nacional, en lo que realmente pienso es en competir. Eso es lo que pensé el día en que recibí la noticia de la muerte de mi padre. Estaba en una concentración con nuestra selección nacional y decidí quedarme allí hasta que terminara el partido del día siguiente. Hice por mi país lo que nunca habría hecho por ningún club.



Por eso, si estoy en forma físicamente, juego con mi equipo y espero marcar goles, una vez terminado mi periodo de suspensión, estaré disponible, como lo he estado siempre, para competir y ganar con nuestra selección nacional.



Esta, créanme, es la verdad absoluta.



Cristiano Ronaldo,



6 de octubre de 2026



