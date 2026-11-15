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El partido entre España y su invitada Inglaterra, disputado la tarde de este domingo, fue testigo de un lamentable incidente que generó una gran polémica.

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Según el diario "The Sun", durante la interpretación del himno nacional de Inglaterra, y cada vez que sus jugadores tocaban el balón, los silbidos y los insultos resonaban en las gradas.

En cuanto al diario "Mundo Deportivo", una sonrisa sarcástica se dibujó en el rostro de Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, cuando los silbidos comenzaron desde un amplio sector de las gradas en cuanto empezó a sonar el himno nacional inglés.

Y no es la primera vez que esto ocurre. Los silbidos durante la interpretación del himno nacional de las selecciones rivales se han repetido de forma excesiva.

En Sevilla, el día en que España se clasificó para el Mundial de Qatar, Luis Enrique expresó su malestar por los silbidos durante la interpretación del himno nacional sueco.

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Y el pasado mes de marzo, volvió a ocurrir lo mismo en Villarreal y Barcelona con la interpretación de los himnos nacionales de Serbia y Egipto.

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La reacción de los 3.500 aficionados ingleses en el estadio Metropolitano fue lanzar silbidos al escuchar las primeras notas del himno nacional español, pero pronto fueron acallados por los miles de voces que cantaban el himno español.

El diario español subrayó: "Lo que sabemos con certeza es que silbar durante la interpretación de cualquier himno nacional es un acto deplorable, pues es una prueba de mala educación".

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El episodio de Egipto que no se olvida

El sorprendente empate de la selección española en casa ante la selección de Egipto causó un gran revuelo en la prensa española, cuyos comentarios se centraron en lo que algunos calificaron de "vergüenza", tras el ataque racista por parte del público español contra los musulmanes durante la interpretación del himno nacional egipcio.

Y desde el punto de vista técnico, se culpó al seleccionador Luis de la Fuente por los numerosos cambios ante Egipto, a pesar de que era el último ensayo antes de anunciar la lista definitiva con la que La Roja disputará el Mundial 2026.

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Dado que ha caído con la selección de Arabia Saudí en el Grupo Octavo, junto a Uruguay y Cabo Verde, De la Fuente quería probar a sus jugadores ante una escuela similar, por lo que eligió a la selección de Egipto, que a su vez vio en el partido una gran oportunidad para reforzar la confianza de sus jugadores ante el primer clasificado del ranking mundial.

El diario "As" dirigió su atención a la escena racista que tuvo lugar durante la interpretación del himno nacional egipcio, cuando se alzaron las voces con silbidos de rechazo, junto a cánticos indignos del tipo "el que no bote es musulmán", que se repitieron varias veces en la primera parte.

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"As" escribió en el centro de su portada: "Vergüenza mundial", y en la parte superior de su portada: "Vergonzosos cánticos racistas en el estadio de Cornellà".

También colocó de fondo una imagen de la pantalla principal del estadio durante el intento de detener el racismo de la afición entre las dos partes, cuando se activó el protocolo de la FIFA contra el racismo, en la que se leía en la pantalla: "Cabe recordar que la legislación relativa a la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos de violencia, odio o racismo contra extranjeros".

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"As" también señaló que la prensa internacional (incluidos los medios egipcios) condenó el asunto como un "escándalo" que daña la imagen de España antes del Mundial 2030.