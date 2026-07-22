Un compañero de la selección holandesa le suplica a Summerville que no fiche por el Al-Hilal

El fichaje de Crysencio Summerville por el Al-Hilal pende de un hilo. Según La Gazzetta dello Sport, la AS Roma no renuncia a fichar al delantero neerlandés y prepara una última oferta.

El martes, The Athletic anunció que Al-Hilal y West Ham acordaron su fichaje por algo más de 70 millones de euros.

Con ello, el club saudí adelantó a la AS Roma, que llevaba tiempo negociando con el West Ham por el internacional holandés que disputó el Mundial. El Al-Hilal ofrece a Summerville un salario anual de dieciséis millones de euros.

Sin embargo, el jugador aún duda sobre fichar en Oriente Medio, lo que la Roma intenta aprovechar con una última oferta.

El miércoles, el técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, lo llamó para prometerle un papel de liderazgo, la Liga de Campeones y la posibilidad de brillar antes de regresar a la Premier League.

Después, su amigo y compañero en la selección holandesa, Malen —que juega en Roma desde el invierno pasado—, también le llamó para convencerle de que elija al AS Roma.

Según La Gazzetta dello Sport, su familia tampoco ve con buenos ojos la opción saudí.