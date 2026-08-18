Un comienzo prometedor: ¿cómo respondió Ouazzane con fuerza al rechazo del Real Madrid?

El marroquí Abdellah Ouazane se ha consolidado como una estrella destacada con el Ajax, tras brillar en el empate ante el Heerenveen por dos goles a uno para cada equipo, y ello pocos meses después de que el Real Madrid rechazara ficharlo tras someterse al reconocimiento médico.

Según el diario español "Sport", Abdellah Ouazane, de 17 años, estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid en el verano de 2025, antes de que la operación se frustrara de forma repentina a causa del reconocimiento médico, para regresar después al Ajax y empezar a captar todas las miradas con el primer equipo.

El Ajax, dirigido por Michel Sánchez y con Marc-André ter Stegen, empató esta semana a dos goles ante el Heerenveen, en la segunda jornada de la liga neerlandesa, en el estadio Johan Cruyff Arena.

El mejor jugador del conjunto neerlandés fue Abdellah Ouazane, el jugador marroquí que estuvo muy cerca de vivir una experiencia en la liga española la temporada pasada.

El Real Madrid ganó la carrera por hacerse con los servicios del jugador en el verano de 2025, después de que este permaneciera durante varios meses en el punto de mira de varios clubes, entre ellos el Barcelona y el Paris Saint-Germain. El club blanco firmó con el jugador cuando este tenía 16 años, al considerarlo una de las futuras promesas del fútbol mundial.

Y parecía que la operación estaba cerrada, tras alcanzarse un acuerdo inicial, y el jugador viajó a Madrid para completar su fichaje por el Real Madrid.

El club blanco mostró su gran admiración por el talento marroquí, que meses antes había sido premiado como mejor jugador de la Copa Africana de Naciones Sub-17.

El Real Madrid había ofrecido a Ouazane continuar durante varios meses con el equipo juvenil, dándole oportunidades de participar con el Real Madrid Castilla, y el club también había acordado el fichaje de su hermano Zakaria para incorporarse al Real Madrid "C".

Pero la operación por Abdellah Ouazane se derrumbó en pocas horas, después de que el Real Madrid comunicara al jugador que no había superado el reconocimiento médico de forma repentina. Y dada la confidencialidad de las pruebas médicas, el club se limitó a señalar la existencia de un problema que hacía imposible completar la operación.

Fuentes cercanas al jugador afirmaron que Ouazane presentó informes médicos de fuera del club que confirmaban que se encontraba en un estado de salud óptimo para practicar el fútbol a nivel profesional. Aun así, Abdellah no se incorporó al Real Madrid, y pocos días después informaciones procedentes de los Países Bajos anunciaron el regreso del jugador al Ajax.

El Ajax anunció que el jugador estaba apto para practicar el fútbol tras someterse a los reconocimientos médicos necesarios dentro del club, firmando un contrato por tres temporadas, que era el periodo máximo que permitía el reglamento debido a su edad en aquel momento.

El joven jugador declaró al diario neerlandés "De Telegraaf" durante la pretemporada actual, hablando de lo sucedido en Madrid: "Saqué fuerzas de aquello. Volver al Ajax era la mejor opción para mí. Estoy muy contento y quiero demostrar de nuevo por qué la gente me considera un talento. Quiero convertirme en un verdadero hombre en el mundo del deporte".

Y añadió: "Estoy muy contento. Creo que me lo he merecido gracias a mis cualidades sobre el terreno de juego. Se ha vuelto a hablar de mí y del Ajax, y se habla menos de aquel asunto. Y a partir de aquí empiezo a trabajar para dar el salto al fútbol de los mayores. Todo llega a su tiempo, así me han educado en casa".

Ouazane se había mantenido alejado de los focos la temporada pasada, ya que participó con el equipo filial y el equipo juvenil en la Liga de Campeones Juvenil.

El jugador disputó 29 partidos en total, en los que marcó 6 goles y dio 9 asistencias.

Michel Sánchez dio al jugador una oportunidad con el primer equipo durante la pretemporada actual, y Ouazane empezó a aprovechar la ocasión y a demostrar sus capacidades.

Ouazane dio una asistencia desde el banquillo durante la ronda previa de la Liga Europa Conferencia ante el Vojvodina serbio, antes de volver a primer plano con fuerza a través de su nivel en la liga.

El jugador marroquí prolongó su brillante actuación ante el Heerenveen, tras marcar el segundo gol del Ajax el domingo con un potente disparo desde los límites del área, recordando a todos los motivos que llevaron a los grandes clubes a tratar de ficharlo.