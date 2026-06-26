Un comentarista extranjero valora a la selección holandesa mucho más que a esta potencia futbolística

Tras el 2-2 ante Japón, Filip Joos criticó a Holanda. Ahora, líder del grupo F, el comentarista belga de Sporza es optimista con la «Oranje».

«La selección holandesa se pregunta: ¿era esto necesario? Dejó de jugar al fútbol y se encerró, algo que, por su categoría, nunca debería hacer», declaró Joos tras desperdiciar Países Bajos dos ventajas ante Japón.

Casi dos semanas después, el comentarista belga concluye que la selección holandesa está en una situación mucho mejor de cara al Mundial. «Holanda está en racha», analiza Joos unos días antes del partido decisivo contra Marruecos en los octavos de final.

«Este equipo tiene un potencial enorme. Nunca me emocionaría tanto con un equipo en el que no viera ese potencial. Considero que los Países Bajos son una potencia. Los valoro mucho más que a Alemania. Por eso me dio tanta pena lo de Japón», afirma Joos, presente en el Mundial como comentarista.

Joos, comentarista en el Ecuador-Alemania (2-1), vio cómo el equipo de Julian Nagelsmann se adelantó rápido pero acabó perdiendo.

«Ecuador fue el merecido ganador. Alemania ya tenía asegurada la primera posición del grupo, pero jugó muy mal. Me decepcionó mucho. No veo a Alemania llegar muy lejos. Me sorprendería que esta selección superara a Francia», afirma un escéptico Joos.

En octavos se medirá al tercero de los grupos A, B, C, D o F, y en cuartos podría cruzarse con la gran favorita, Francia, finalista en 2022.