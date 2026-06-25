Un comentarista de la NOS confundió a Antonio Rüdiger con un jugador retirado hace un año; los espectadores reaccionaron desconcertados

Jeroen Grueter, comentarista de la NOS, confundió a Antonio Rüdiger con Jérôme Boateng durante el partido Alemania-Ecuador, provocando la sorpresa de los espectadores.

A los siete minutos, cuando Alemania construía una jugada y le pasaron el balón a Rüdiger, Grueter exclamó: «Ahí está Boateng». Poco después corrigió: «¿Boateng? Quiero decir, claro, Rüdiger».

Boateng, campeón del mundo en 2014, jugó 76 partidos con Alemania y se retiró de la selección tras el encuentro contra Países Bajos el 13 de octubre de 2018.

Boateng se retiró el verano pasado tras brillar en el Bayern de Múnich y otros clubes. Grueter creyó por un instante que volvía a jugar en Nueva York.

Los espectadores reaccionaron atónitos: «La NOS sigue metiendo la pata. ¡Qué ridículo! ¿Mats Hummels también juega, Jeroen?». Otro tuitera añadió: «No me vas a decir que el comentarista de la NOS acaba de decir que Boateng juega de defensa en la selección alemana».