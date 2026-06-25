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Un comentarista de la NOS confundió a Antonio Rüdiger con un jugador retirado hace un año; los espectadores reaccionaron desconcertados

Ecuador vs Alemania
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Antonio Rüdiger

Jeroen Grueter, comentarista de la NOS, confundió a Antonio Rüdiger con Jérôme Boateng durante el partido Alemania-Ecuador, provocando la sorpresa de los espectadores. 

A los siete minutos, cuando Alemania construía una jugada y le pasaron el balón a Rüdiger, Grueter exclamó: «Ahí está Boateng». Poco después corrigió: «¿Boateng? Quiero decir, claro, Rüdiger». 

Boateng, campeón del mundo en 2014, jugó 76 partidos con Alemania y se retiró de la selección tras el encuentro contra Países Bajos el 13 de octubre de 2018. 

Boateng se retiró el verano pasado tras brillar en el Bayern de Múnich y otros clubes. Grueter creyó por un instante que volvía a jugar en Nueva York. 

Los espectadores reaccionaron atónitos: «La NOS sigue metiendo la pata. ¡Qué ridículo! ¿Mats Hummels también juega, Jeroen?». Otro tuitera añadió: «No me vas a decir que el comentarista de la NOS acaba de decir que Boateng juega de defensa en la selección alemana».

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