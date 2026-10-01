Quien escucha el nombre de Girondins de Burdeos no solo piensa en muchísima tradición y romanticismo futbolístico, sino también en un club que en su día perteneció a los más grandes y exitosos de Francia. Piensa en Zinedine Zidane, que en los años 90 se convirtió en internacional con Burdeos, perdió con Girondins la final de la Copa de la UEFA de 1996 ante el Bayern de Múnich y después se marchó a la Juventus de Turín.

Piensa en el último equipo campeón de 2009, con el genial mediapunta Yoann Gourcuff, proclamado incluso durante un tiempo como heredero de Zidane, que llevó a los Girondins entrenados por el icono defensivo Laurent Blanc al sexto y, al menos durante muchísimo, muchísimo tiempo más, último título de liga francés. En la temporada siguiente, Burdeos incluso alcanzó los cuartos de final de la Champions League.

De eso hace apenas algo más de década y media. La realidad en la que se encuentra Girondins de Burdeos en 2026 es esta: fútbol regional en lugar de la élite europea. El orgulloso club de la gran ciudad del suroeste de Francia se ha desplomado hasta la sexta división; o, mejor dicho: a Burdeos le gustaría jugar en la Regional 1, la sexta categoría del país, comparable con la Verbandsliga.

¿Cuándo tomó Gerard Lopez las riendas de Girondins de Burdeos?

Más adelante, más sobre el contexto. Primero, sobre uno de los principales responsables. Aunque en ningún caso sería justo atribuir a Gerard Lopez toda la culpa del declive sin precedentes del seis veces campeón. Pero con la entrada del empresario luxemburgués-español en el verano de 2021 en el entonces club de primera división fue cuando de verdad comenzó la triste espiral descendente de Burdeos. Y lo escalofriante es que el nombre de Lopez también está vinculado directamente al hundimiento de otros dos clubes históricos: Royal Excel Mouscron, de Bélgica, hace tiempo que ya ni siquiera existe. Y en Boavista de Oporto, campeón portugués de 2001, tampoco se juega actualmente tras una caída fatal hasta la quinta división.

Comparado con eso, el Lille OSC casi puede darse por afortunado. Los franceses llevan, por así decirlo, el sello del único club que ha sobrevivido sin daños a una adquisición por parte de Gerard Lopez y que hoy sigue donde ya estaba antes. A principios de 2017, Lille había sido el primer club en el que el empresario invirtió. En el LOSC, su etapa no terminó ni de lejos de forma tan devastadora como en sus tres proyectos posteriores, pero Lopez tampoco resultó allí un complemento saludable para un club.

«Tiene el perfil ideal para triunfar con Lille», había dicho Michel Seydoux, presidente del club durante casi 15 años, ilusionado con la venta a Lopez. Tras su llegada, este contrajo un préstamo de 225 millones de euros con la firma de inversión estadounidense Elliott Managements, que más tarde no pudo devolverse a tiempo. Por ello, Lopez tuvo que marcharse a finales de 2020 y dejó a Lille una montaña de deudas enorme, que los franceses pudieron saldar gracias a costosas ventas de estrellas como la de Nicolas Pepe (por 80 millones de euros al Arsenal), Victor Osimhen (por 78,9 millones de euros al SSC Nápoles) o Gabriel (por 26 millones de euros al Arsenal).

¿Cómo se hizo rico Gerard Lopez?

Lopez, que en su día participó en la venta multimillonaria de Skype, también fue propietario entre 2010 y 2015 del antiguo equipo de Fórmula 1 Lotus; allí también su etapa terminó en desequilibrio financiero y tuvo que vender. En el fútbol, en el verano de 2020, cuando el fracaso en Lille ya se vislumbraba, puso la mira en su siguiente tarea y entró en Royal Excel Mouscron. Al menos oficialmente, Lopez seguía hablando de convertir al tocado financieramente club belga de primera en una especie de club asociado para el cercano Lille. Pero el foco estaba expresamente en el propio Mouscron: a medio plazo, quería pelear con el club de la ciudad situada justo en la frontera belga-francesa por estar en el grupo de cabeza nacional.

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En lugar de eso, Royal Excel descendió a segunda apenas un año después de la llegada de Lopez, antes de que en la segunda temporada bajo el acaudalado propietario, que había aterrizado con grandes promesas, estallara el caos total. Los salarios no se pagaban puntualmente, por lo que los jugadores se declararon en huelga en enero de 2022 y se negaron a entrenarse. «El presidente nos dice que confiemos en Lopez, que siempre cumple sus promesas. Pero ya no podemos seguir engañándonos. Hemos perdido la confianza en la dirección del club», bramó ya semanas antes el entonces capitán de Mouscron, Christophe Lepoint, en Notele. Algunos meses después, la directiva de Mouscron declaró al club en quiebra; desde el verano de 2022, la entidad simplemente ya no existe.

Un destino parecido amenaza ahora también a otro apunte del portafolio infernal de Lopez: Boavista de Oporto. El empresario había entrado en el histórico club portugués en octubre de 2020 y fue propietario de la entidad desde el verano de 2021 hasta finales de junio de este año.

¿Qué hazaña logró Boavista de Oporto en 2001?

Boavista es un club orgulloso de la ciudad norteña loca por el fútbol y con su título sorpresa de 2001 logró la hazaña de ser el único campeón portugués de los últimos 80 años que no se llamó Benfica, Sporting o Porto. Como en Lille y Mouscron, Lopez también llegó a Boavista en una situación financiera ya de por sí tensa como posible salvador. Pero, en lugar de eso, no hizo más que convertirse en una pieza clave del derrumbe definitivo.

Los problemas del club siguieron agravándose sin parar y hacía mucho que los jugadores ya no podían confiar en cobrar sus salarios. El lateral derecho estadounidense Reggie Cannon (actualmente en Colorado Rapids, de la MLS), en Boavista entre 2020 y 2023, supuestamente solo cobró una sola vez puntualmente en 29 meses, y posteriormente el club fue condenado a pagarle una indemnización de 400.000 euros. La FIFA, por su parte, impuso a Boavista en 2023 una prohibición de fichar durante cinco ventanas de mercado debido al impago de salarios, lo que también aumentó las dificultades deportivas.

Al final de la temporada 2024/25 se consumó el descenso desde la primera división, y unas semanas antes la situación incluso había llegado al punto de que se cortó la electricidad del estadio por facturas impagadas. Y como la directiva del club encabezada por Lopez no fue capaz de demostrar ante la federación portuguesa la viabilidad económica de Boavista, el equipo cayó en el verano de 2025 hasta la quinta división por varias licencias denegadas. Eso significó fútbol de liga comarcal en lugar de fútbol profesional.

¿Dónde está ahora mismo Boavista de Oporto?

Poco más de doce meses después, Boavista se encuentra al borde de la nada absoluta tras 103 años de historia. La cuota mensual que el club insolvente tenía que haber depositado para prorrogar el procedimiento de insolvencia no pudo abonarse dentro del plazo. Por eso, desde finales de julio Boavista está excluido de la competición y actualmente no juega en absoluto. Entre otras cosas, con los ingresos de la venta de una camiseta especial, quienes sienten que el club significa tanto para ellos intentan todavía salvar a Boavista. Desenlace abierto.

Gerard Lopez, en cualquier caso, ya no está ahí. Lo que nos lleva a Burdeos, el tercer y probablemente más prominente ejemplo de los clubes que se fueron a la ruina bajo la era de Lopez. Naturalmente, también forma parte de la verdad que el antiguo club de Zidane ya arrastraba problemas económicos desde hacía mucho tiempo. En 2018 entró el fondo estadounidense Kings Street, pero aquella etapa fue de todo menos sostenible y en la primavera de 2021 Kings Street anunció que «ya no apoyará al club ni financiará sus necesidades actuales y futuras».

También en lo deportivo, desde 2018 todo había ido cuesta abajo de forma constante: de aspirante habitual a Europa con picos hacia lo más alto, Burdeos se convirtió en una gris figura de la zona media de la tabla, con preocupaciones crecientes en dirección a los puestos bajos. Gerard Lopez debía impulsar el giro y tomó el control del club en el verano de 2021. En cuanto a la evolución sobre el césped, aquello salió rápida y evidentemente mal: en 2022 Girondins descendió a la Ligue 2 como colista, quedando así por primera vez en 30 años en segunda división.

¿Qué errores cometió Gerard Lopez en Girondins de Burdeos?

Lopez, sin embargo, probablemente abordó el asunto con bastante ingenuidad, como sugieren las declaraciones de Jean-Marc Mickeler, responsable del organismo francés de supervisión financiera del fútbol, la DNCG: «Demasiadas deudas, muy poco capital propio y previsiones demasiado optimistas en cuanto a la clasificación para la Champions League y a la venta de jugadores titulares», señaló Mickeler en L'Equipe como causas del enorme dilema de Burdeos. Y añadió de forma reveladora: «Lo habíamos advertido desde el principio».

Aunque Burdeos ingresó repetidamente dinero con la venta de talentos en parte surgidos de su prestigiosa cantera, por ejemplo traspasó en 2022 a Sekou Mara (hoy en Racing de Estrasburgo) por 11,5 millones de euros al Southampton FC o en 2023 a Dilane Bakwa (hoy en Lille OSC, cedido por Nottingham Forest) por diez millones de euros al Estrasburgo. Pero eso, evidentemente, no bastó.

La caída de ingresos en segunda división contribuyó meanwhile a un mayor endeudamiento, y de forma dramática el ascenso directo en 2023 se escapó por muy poco. Un segundo año como club de segunda perjudicó tanto a Burdeos, que además bajó mucho en lo deportivo y en 2023/24 solo fue duodécimo, que tuvo que descender administrativamente a la cuarta división. Una montaña de deuda de alrededor de 100 millones de euros hizo inevitable ese escenario de horror.

¿Qué exdirigente del Bayern se interesó por entrar en Girondins de Burdeos?

En los dos últimos años, en los que Burdeos peleó en vano por el ascenso en cuarta división, la situación económica tan extremadamente delicada espantó a más de un potencial nuevo inversor. En la primavera de 2025, el exdirigente del Bayern Oliver Kahn se interesó por entrar, pero finalmente optó por no hacerlo: «Tras examinar la información financiera, operativa y jurídica que finalmente se nos puso a disposición a finales de la semana pasada, hemos decidido no invertir los cerca de 50 millones de euros previstos para devolver al FCGB al lugar al que pertenece, la Ligue 1», explicó Kahn en junio de 2025 en LinkedIn.

Mientras tanto, iconos del club como Bixente Lizarazu expresaron su malestar por la evolución de su exequipo y apuntaron a Lopez: «Estoy asqueado, como todos los que aman a este club. Pero lo que está pasando aquí es, por desgracia, la consecuencia de una gestión deportiva y financiera catastrófica desde hace muchos años», se quejó el campeón del mundo de 1998 Lizarazu, que disputó casi 300 partidos con Burdeos. «Desde la llegada de Gerard Lopez, se ha vuelto incomprensible y obstinado», añadió el exjugador del Bayern.

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En 2026, como es sabido, para Burdeos fue incluso todavía peor de lo que ya era: se selló el siguiente descenso administrativo. Lopez no pudo demostrar el respaldo económico necesario para disputar la temporada 2026/27 y existe un agujero presupuestario de nueve millones de euros. Por ello, Burdeos fue excluido del fútbol nacional, que abarca las cinco primeras categorías. Es decir: nuevo comienzo en la Regional 1, la sexta división. Si es que llega a hacerlo.

¿Por qué Girondins de Burdeos todavía no ha podido jugar en la sexta división?

Porque hasta la fecha Girondins aún no ha podido disputar ningún partido en sexta. El motivo: mientras Lopez no encontrara comprador e incluso amenazara la liquidación del club, la federación de fútbol de la región de Nueva Aquitania negó a Burdeos su participación en la competición.

Al menos, ahora sí hay luz al final del túnel. Como se anunció el miércoles, el fondo de inversión británico Park Bench ha alcanzado un acuerdo para comprar el club a Lopez, por el precio simbólico de un euro. Park Bench asume las inmensas deudas de los Girondins y, en el mejor de los casos, Burdeos podría incorporarse a la temporada de la Regional 1, grupo B, en la quinta jornada a mediados de octubre. El rival del antiguo campeón y participante de la Champions League sería entonces el Aviron Bayonnais FC II. El segundo equipo de un club de cuarta división.

Por cierto, en la Copa de Francia, o más bien en una especie de ronda clasificatoria del equivalente francés a la DFB-Pokal, Burdeos ya pudo competir esta temporada, y un club de cuarta división le enseñó sus límites. Fue 1-5 ante Angouleme Charente FC tras 90 minutos; un gol tempranero de Girondins en el minuto 5 fue igualado de inmediato y antes de que se cumpliera siquiera un cuarto de hora el favorito ya mandaba por 3-1. «Ellos tienen más experiencia que nosotros», reconoció el centrocampista de Burdeos El Hadji Mboup tras la dura derrota en Scap FM, admitiendo una diferencia de categoría evidente, aunque en medio de todos los titulares negativos también transmitió optimismo: «En la Regional 1 (sexta división, nota de la redacción) podemos hacer algo importante con este equipo. Por supuesto, tengo muchas ganas de devolver al club a lo más alto».

Si ahora al menos se puede volver a jugar por fin en la Regional 1, probablemente eso sea lo único positivo: realmente ya solo puede ir hacia arriba. Después de que Girondins de Burdeos, en los cinco años transcurridos desde la llegada de Gerard Lopez, haya pasado de ser un club de primera en crisis a uno de sexta al que incluso amenazó la desaparición total. Una desaparición así estuvo vinculada al nombre de Gerard Lopez en Royal Excel Mouscron, y en Boavista de Oporto bien podría llegar todavía. Y si no, entonces el antiguo campeón sorpresa ya solo tendrá su hogar en las profundidades del fútbol amateur portugués.