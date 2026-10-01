Quien oye el nombre Girondins de Burdeos no piensa solo en muchísima tradición y romanticismo futbolísticos, sino también en un club que en su día estuvo entre los más grandes y exitosos de Francia. Piensa en Zinedine Zidane, que en los años 90 se convirtió en internacional en Burdeos, perdió con Girondins la final de la Copa de la UEFA de 1996 ante el Bayern de Múnich y después se marchó a la Juventus de Turín.

Piensa en el último equipo campeón de 2009, con el genial mediapunta Yoann Gourcuff, proclamado durante un tiempo incluso como heredero de Zidane, que llevó a los Girondins entrenados por el icono defensivo Laurent Blanc al sexto y, al menos durante muchísimo, muchísimo tiempo más, último título de campeón de Francia. En la temporada siguiente, Burdeos incluso alcanzó los cuartos de final de la Champions League.

De eso hace poco más de década y media. La realidad en la que se encuentra Girondins de Burdeos en 2026 es esta: fútbol regional en lugar de la élite europea. El orgulloso club de la gran ciudad del suroeste de Francia se ha desplomado hasta la sexta división, o mejor dicho: a Burdeos le gustaría jugar en la Regional 1, la sexta categoría del país, comparable con la Verbandsliga.

¿Cuándo tomó Gerard Lopez el control de Girondins de Burdeos?

Más adelante, más sobre el contexto, pero primero hablemos de uno de los principales responsables. Aunque desde luego no sería justo atribuir a Gerard Lopez toda la culpa del descenso sin precedentes del seis veces campeón, lo cierto es que con la entrada del empresario luxemburgués-español en el verano de 2021 en el entonces club de primera empezó de verdad la triste espiral descendente de Burdeos. Y lo alarmante es esto: el nombre de Lopez también está directamente vinculado al hundimiento de otros dos clubes históricos. El Royal Excel Mouscron, de Bélgica, hace tiempo que ya ni siquiera existe. Y en el Boavista de Oporto, campeón de Portugal en 2001, tampoco se juega actualmente tras una caída fatal hasta la quinta división.

Ante eso, el Lille OSC casi puede considerarse afortunado. Los franceses llevan, por decirlo de alguna manera, el sello del único club que ha sobrevivido sin daños a una toma de control por parte de Gerard Lopez y que hoy sigue donde ya estaba antes. A comienzos de 2017, Lille había sido el primer club en el que invirtió el empresario. En el LOSC, su etapa no acabó ni de lejos de forma tan devastadora como en sus tres proyectos posteriores, pero tampoco allí resultó Lopez ser un complemento saludable para un club.

«Tiene el perfil ideal para triunfar con el Lille», había dicho Michel Seydoux, presidente del club durante casi 15 años hasta entonces, ilusionado con la venta a Lopez. Tras su llegada, este pidió un préstamo de 225 millones de euros a la sociedad de inversión estadounidense Elliott Managements, que más tarde, sin embargo, no pudo devolverse a tiempo. Por eso Lopez tuvo que marcharse a finales de 2020 y dejó al Lille una montaña de deudas gigantesca, que los franceses pudieron saldar gracias a costosas ventas de estrellas como las de Nicolas Pepe (por 80 millones de euros al Arsenal), Victor Osimhen (por 78,9 millones de euros al Nápoles) o Gabriel (por 26 millones de euros al Arsenal).

¿Cómo se hizo rico Gerard Lopez?

Lopez, que en su día participó en la multimillonaria venta de Skype, también fue propietario entre 2010 y 2015 del antiguo equipo de Fórmula 1 Lotus, y allí igualmente su etapa acabó con desequilibrios financieros y tuvo que vender. En el fútbol, en verano de 2020, cuando el fracaso en Lille ya se veía venir, puso el siguiente objetivo en el punto de mira y entró en el Royal Excel Mouscron. Al menos oficialmente, Lopez seguía hablando de convertir al apurado equipo belga de primera también en un club asociado para el cercano Lille. Pero el foco estaba expresamente en el propio Mouscron: a medio plazo quería que el club de la ciudad situada justo en la frontera franco-belga peleara con la élite nacional.

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En su lugar, el Royal Excel descendió a segunda apenas un año después de la llegada de Lopez, antes de que en la segunda temporada con el adinerado dueño, que había aterrizado con grandes promesas, estallara el caos total. Los salarios no se pagaban puntualmente, por lo que los jugadores se declararon en huelga en enero de 2022 y se negaron a entrenarse. «El presidente nos dice que confiemos en Lopez, que siempre cumple sus promesas. Pero ya no podemos seguir engañándonos. Hemos perdido la confianza en la dirección del club», tronó ya semanas antes en Notele el entonces capitán del Mouscron, Christophe Lepoint. Unos meses después, la directiva del Mouscron declaró en quiebra al club y desde el verano de 2022 la entidad, sencillamente, ya no existe.

Ahora un destino similar amenaza también a otra entrada del portafolio infernal de Lopez: el Boavista de Oporto. El empresario había entrado en el histórico club portugués en octubre de 2020 y después fue propietario desde el verano de 2021 hasta finales de junio de este año.

¿Qué hazaña logró Boavista de Oporto en 2001?

Boavista es un club orgulloso de la futbolera ciudad del norte del país y con su sensacional título de 2001 logró la hazaña de ser el único campeón portugués de los últimos 80 años que no se llamó Benfica, Sporting o FC Porto. Como en Lille y Mouscron, Lopez llegó a Boavista en una situación económica que ya era tensa de por sí, como posible salvador. Pero, en lugar de eso, no hizo más que convertirse en una pieza clave del derrumbe definitivo.

Los problemas del club siguieron agravándose sin parar y desde hacía mucho tiempo los jugadores ya no podían confiar en cobrar sus salarios. El lateral derecho estadounidense Reggie Cannon, actualmente en Colorado Rapids de la MLS y jugador del Boavista entre 2020 y 2023, solo habría cobrado puntualmente una vez en 29 meses, y más tarde el club fue condenado a pagar a Cannon una indemnización de 400.000 euros. La FIFA, por su parte, impuso al Boavista en 2023 una prohibición de fichar durante cinco ventanas de mercado por los impagos salariales, lo que también agravó sus problemas deportivos.

Al final de la temporada 2024/25 se consumó el descenso de la primera división y, unas semanas antes, la situación había llegado incluso al punto de que se cortó la electricidad del estadio por facturas impagadas. Y como la directiva del club, con Lopez al frente, no fue capaz de demostrar ante la federación portuguesa la viabilidad económica del Boavista, el equipo se desplomó en el verano de 2025 hasta la quinta división por varias licencias denegadas. Eso significó pasar del fútbol profesional a una liga de distrito.

¿Dónde está ahora mismo el Boavista de Oporto?

Poco más de doce meses después, el Boavista, tras 103 años de historia, está al borde de la nada absoluta. La cuota mensual que el club insolvente debía pagar para prorrogar el procedimiento de insolvencia no pudo depositarse dentro del plazo. Por ello, el Boavista está excluido de la competición desde finales de julio, así que ahora mismo no juega en absoluto. Entre otras cosas, con los ingresos de la venta de una camiseta especial, quienes sienten que el club significa tantísimo están intentando todavía salvar al Boavista. Final abierto.

Gerard Lopez, en cualquier caso, ya no está implicado. Y así llegamos a Burdeos, el tercer y probablemente más destacado ejemplo de los clubes que se hundieron bajo la era de Lopez. Eso sí, la verdad también es que los problemas económicos ya castigaban desde hacía tiempo al antiguo club de Zidane. En 2018 entró el fondo estadounidense Kings Street, pero su participación estuvo muy lejos de ser sostenible y en la primavera de 2021 Kings Street anunció que «ya no apoyaría al club ni financiaría sus necesidades actuales y futuras».

También en lo deportivo, desde 2018 todo había ido cuesta abajo de forma constante: de aspirante habitual a las competiciones europeas, con picos hacia lo más alto, Burdeos se convirtió en una gris presencia en la zona media de la tabla, con una preocupación creciente por las posiciones bajas. Gerard Lopez debía impulsar el cambio y tomó el control del club en el verano de 2021. En lo que respecta a la evolución sobre el césped, aquello enseguida se vio que salió mal: en 2022 Girondins descendió a la Ligue 2 como colista y fue así equipo de segunda por primera vez en 30 años.

¿Qué errores cometió Gerard Lopez en Girondins de Burdeos?

Lopez, por su parte, probablemente abordó el asunto con bastante ingenuidad, a juzgar por las declaraciones de Jean-Marc Mickeler, jefe del organismo francés de control financiero del fútbol, la DNCG: «Demasiadas deudas, muy poco capital propio y previsiones demasiado optimistas en cuanto a la clasificación para la Champions League y la venta de jugadores titulares», enumeró Mickeler ante L'Equipe como causas del enorme dilema del Burdeos. Y añadió, de forma muy elocuente: «Lo advertimos desde el principio».

Aunque Burdeos fue ingresando dinero una y otra vez con la venta de talentos surgidos en parte de su prestigiosa cantera, por ejemplo con la de Sekou Mara en 2022 (hoy en el Racing de Estrasburgo) por 11,5 millones de euros al Southampton o la de Dilane Bakwa en 2023 (hoy en el Lille OSC, cedido por el Nottingham Forest) por diez millones de euros al Estrasburgo, eso evidentemente no fue suficiente.

Mientras tanto, la caída de ingresos en segunda contribuyó a un mayor endeudamiento y, de forma dramática, el ascenso directo en 2023 se escapó por muy poco. Un segundo año como equipo de segunda perjudicó tanto al Burdeos, que también bajó muchísimo su nivel deportivo y en 2023/24 solo fue duodécimo, que tuvo que descender administrativamente a la cuarta división. Una montaña de deuda de unos 100 millones de euros hizo inevitable ese escenario de pesadilla.

¿Qué exdirigente del Bayern se interesó por entrar en Girondins de Burdeos?

En los dos últimos años, en los que Burdeos peleó en vano por el ascenso en cuarta, la situación económica tan enormemente delicada espantó a más de un potencial nuevo inversor. En la primavera de 2025, el exdirigente del Bayern Oliver Kahn se interesó por entrar, pero al final decidió no hacerlo: «Tras examinar la información financiera, operativa y jurídica que finalmente se puso a nuestra disposición a finales de la semana pasada, hemos decidido no invertir los alrededor de 50 millones de euros previstos para devolver al FCGB al lugar al que pertenece, la Ligue 1», declaró Kahn en junio de 2025 en LinkedIn.

Mientras tanto, iconos del club como Bixente Lizarazu expresaron su malestar por la evolución de su exequipo y señalaron a Lopez: «Estoy asqueado, como todos los que aman a este club. Pero lo que está pasando aquí es, por desgracia, la consecuencia de una gestión deportiva y financiera catastrófica desde hace muchos años», bramó el campeón del mundo de 1998, que disputó casi 300 partidos con el Burdeos. «Desde la llegada de Gerard Lopez, esto se ha vuelto incomprensible y obstinado», continuó el exjugador del Bayern.

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En 2026 la situación para el Burdeos acabó siendo, como es sabido, todavía peor de lo que ya era: quedó sellado el siguiente descenso administrativo. Lopez no pudo demostrar la garantía económica para disputar la temporada 2026/27 y hay un agujero presupuestario de nueve millones de euros. Por ello, Burdeos fue excluido del fútbol nacional, que abarca las cinco primeras categorías. Es decir: nuevo comienzo en la Regional 1, la sexta división. Si es que llega a producirse.

¿Por qué Girondins de Burdeos todavía no ha podido jugar en sexta?

Porque hasta la fecha Girondins aún no ha podido disputar ningún partido en sexta. El motivo: mientras Lopez no encontrara un comprador e incluso amenazara la liquidación del club, la federación de fútbol de la región de Nueva Aquitania denegó la participación del Burdeos en la competición.

Al menos, ahora hay luz al final del túnel. Como se anunció el miércoles, el fondo de inversión británico Park Bench ha alcanzado un acuerdo para comprarle el club a Lopez, por el precio simbólico de un euro. Park Bench asume las inmensas deudas de los Girondins y, en el mejor de los casos, Burdeos podría incorporarse a la temporada de la Regional 1, grupo B, en la 5.ª jornada a mediados de octubre. El rival del antiguo campeón y participante de la Champions League sería entonces el Aviron Bayonnais FC II. El segundo equipo de un club de cuarta división.

Por cierto, en la Coupe de France, o mejor dicho, en una especie de ronda clasificatoria del equivalente francés a la Copa de Alemania, Burdeos sí pudo competir ya esta temporada, y un club de cuarta le mostró sus límites. Fue 1-5 contra el Angouleme Charente FC al cabo de los 90 minutos; un temprano gol inicial de Girondins en el minuto 5 fue igualado de inmediato y, antes de que se cumpliera siquiera el primer cuarto de hora, el favorito ya mandaba 3-1. «Tienen más experiencia que nosotros», reconoció el centrocampista del Burdeos El Hadji Mboup en Scap FM, admitiendo una diferencia de categoría evidente tras la dura derrota, aunque en medio de todos los titulares negativos también transmitió optimismo: «En la Regional 1 (sexta división, nota de la redacción) podemos hacer algo con este equipo. Por supuesto, tengo muchas ganas de devolver al club hacia arriba».

Si al menos ahora se pudiera volver a jugar por fin en la Regional 1, probablemente eso sería lo único positivo: ya de verdad solo se puede ir hacia arriba. Después de que Girondins de Burdeos, en los cinco años transcurridos desde la llegada de Gerard Lopez, haya pasado de ser un equipo de primera en crisis a uno de sexta al que incluso amenazó la desaparición total. Una desaparición así estuvo asociada al nombre de Gerard Lopez en el caso del Royal Excel Mouscron; en el Boavista de Oporto todavía podría ocurrir perfectamente. Y si no, entonces el antiguo campeón sorpresa ya solo tendrá su hogar en los bajos fondos del fútbol amateur portugués.