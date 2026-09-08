Según informa el diario español Marca , la estrella ofensiva colombiana está a punto de fichar por el club de la Segunda División italiana US Avellino 1912.

Según esa información, las conversaciones entre el club y el jugador ya están muy avanzadas, y para que se cierre un acuerdo total solo quedan por resolverse los últimos detalles económicos. El anuncio del acuerdo podría producirse muy pronto.

Sobre todo el entrenador del Avellino, Alessandro Nesta, se habría movido para hacerse con los servicios de James. El campeón del mundo de 2006 habría contactado personalmente con el jugador de 35 años para convencerlo del traspaso.

James, que estuvo en el Real Madrid entre 2017 y 2020, además de una temporada cedido en el Bayern de Múnich en ese periodo, está oficialmente sin equipo desde principios de julio.

Tras su salida de Madrid, el colombiano vivió una auténtica odisea de clubes, con equipos en Inglaterra, Catar, Grecia, España y México. Su último destino fue el Minnesota United FC de la MLS durante medio año, aunque allí no le renovaron el contrato.

Con el Minnesota, disputó solo ocho partidos entre todas las competiciones y logró una asistencia.