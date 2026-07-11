Un club inglés negocia con el Al Ahly el fichaje de Imam Ashour por 5 millones de libras

El Ipswich Town inglés se ha sumado a la puja por fichar a Imam Ashour, mediocampista de Egipto y del Al Ahly, en este mercado de verano.

El periodista Hani Hatout, en el canal «Modern» el sábado por la noche, confirmó que las negociaciones entre el club inglés y el Al Ahly ya han comenzado.

El emisario del club inglés ofreció 5 millones de libras (unos 333 millones de libras egipcias) para fichar al jugador, figura del Mundial 2026.

Ashour marcó el primer gol de Egipto en el torneo ante Bélgica y repitió frente a Australia en la ronda de 32. También brilló ante Argentina en octavos, aunque una lesión le obligó a retirarse en el descanso.

El Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League, se prepara para la temporada 2026-2027, aunque su historial sugiere un posible regreso rápido a la segunda división.

Sin embargo, Celtic y West Ham también lo siguen, por lo que el Al Ahly deberá decidir pronto.