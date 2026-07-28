Joël Drommel vuelve a despertar interés en la Eredivisie. El periodista especializado en fichajes Mounir Boualin informa de que el FC Twente se ha puesto en contacto con el PSV por el guardameta.

En el Philips Stadion, Drommel está por detrás de Matej Kovár y Nick Olij en el orden de preferencias. La pasada temporada, el guardameta de Bussum fue cedido al Sparta Rotterdam, donde firmó una excelente campaña.

Después de Kayne van Oevelen y Jeffrey de Lange, el director del Twente, Erik ten Hag, ha puesto ahora sus miras en Drommel. Los Tukkers buscan con insistencia un competidor para el portero Lars Unnerstall.

Según Boualin, De Lange sigue siendo por ahora un candidato serio, pero el Olympique de Marsella ya ha rechazado dos ofertas de Enschede. Jasper Schendelaar también figura como una opción interesante para el Twente, aunque en estos momentos la preferencia se inclina por Drommel y De Lange.

El FC Twente aún no ha presentado una oferta oficial al PSV, pero al parecer sí quiere intentar hacerse con el guardameta. Según Boualin, Drommel está abierto a regresar al Twente. Un traspaso al extranjero también figura entre las opciones serias para el portero de 29 años, que en Eindhoven todavía tiene contrato hasta mediados de 2027.

Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, confirma la información de Boualin y añade que Ten Hag habló con Drommel el martes por la tarde. Además, informa de que el Twente se ha dirigido correctamente al club de Eindhoven. El NEC también quería hacerse con Drommel, pero eso solo habría sido en calidad de cesión.

Anteriormente, Boualin ya había explicado en el pódcast Transfermind que Drommel había llamado la atención del Feyenoord. Según él, el guardameta figuraba en una lista del club de Róterdam, pero el club del Stadion no dio más pasos.