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El Atlético de Madrid recibió noticias preocupantes durante el parón internacional, después de que su defensa Marc Pubill se viera obligado a abandonar el partido de la selección española ante Inglaterra, tras sufrir dolores en el tobillo después de un choque con su compañero, el portero Unai Simón, en el enfrentamiento que les reunió en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Pubill no pudo completar el encuentro, después de caer sobre el césped a causa del choque, y solicitó la intervención del cuerpo médico entre evidentes signos de dolor, antes de que el seleccionador Luis de la Fuente decidiera sustituirlo en el minuto 20 y dar entrada en su lugar al defensa del Tottenham, Pedro Porro.

Un choque con Unai Simón pone fin a la participación de Pubill

La lesión se produjo durante un intento de despejar un balón procedente de un saque de esquina, cuando Unai Simón salió a alejar el balón, pero cayó sobre Pubill, que permaneció en el césped afectado por el golpe que recibió en el tobillo.

El defensa del Atlético de Madrid intentó seguir jugando tras recibir asistencia, pero los dolores le impidieron continuar, por lo que De la Fuente se vio obligado a realizar un cambio temprano que no entraba en sus planes antes del inicio del partido, dando a Pedro Porro la oportunidad de participar en lugar de...

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Pese a la preocupación que acompañó la salida del jugador, el hecho de que abandonara el terreno de juego por su propio pie, sin necesidad de ayuda, pareció un indicio relativamente tranquilizador, sobre todo porque no mostró signos de dolor intenso mientras se dirigía al banquillo; sin embargo, eso no determina la naturaleza de la lesión ni descarta que haya sufrido un problema muscular o articular que pudiera requerir un periodo de baja.

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El Atlético de Madrid espera los resultados de las pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión, después de que el jugador prefiriera no arriesgarse a completar el partido, ante la cercanía de la reanudación de las competiciones de clubes y la cita importante que tiene el equipo frente al Barcelona.

El duelo ante el Barcelona

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El estado de Pubill cuenta con un seguimiento especial dentro del Atlético de Madrid, antes del esperado enfrentamiento ante el Barcelona el miércoles 2 de diciembre, en el estadio Spotify Camp Nou, en un partido adelantado de la jornada 23 de LaLiga, cuya fecha se decidió fijar ante la participación de ambos equipos en la Supercopa de España.

El partido llega en un momento importante para el conjunto madrileño, que necesita tener su plantilla completa antes de afrontar una serie de duelos nacionales y continentales durante el próximo periodo, lo que convierte la situación de Pubill en objeto de atención del cuerpo técnico dirigido por Diego Simeone.

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De la Fuente había elegido a Pubill para ocupar la posición de lateral derecho ante Inglaterra, antes de verse obligado a sustituirlo de forma temprana a causa de la lesión, por lo que la situación del jugador de cara a su participación en los próximos partidos queda ligada a los resultados de la evaluación médica durante las horas siguientes.

Hasta el momento no se ha aclarado el posible tiempo de baja del defensa español, ni se ha determinado si la lesión afectará a su disponibilidad para el duelo ante el Barcelona, a la espera de las pruebas que determinarán el grado del daño que sufrió tras su choque con Unai Simón.