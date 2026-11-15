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El Atlético de Madrid recibió noticias preocupantes durante el parón internacional, después de que su defensa Marc Pubill se viera obligado a abandonar el partido de la selección española ante Inglaterra, tras sufrir molestias en el tobillo después de un choque con su compañero, el guardameta Unai Simón, en el enfrentamiento que les reunió en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Europa.

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Pubill no pudo completar el encuentro, después de caer sobre el césped a causa del choque, y solicitó la intervención del cuerpo médico entre evidentes gestos de dolor, antes de que el seleccionador Luis de la Fuente decidiera sustituirlo en el minuto 20, dando entrada al defensa del Tottenham Pedro Porro en su lugar.

Un choque con Unai Simón pone fin a la participación de Pubill

La lesión se produjo durante un intento de despejar un balón proveniente de un saque de esquina, cuando Unai Simón salió a alejar la pelota, pero cayó sobre Pubill, que permaneció sobre el césped resentido por el golpe que recibió en el tobillo.

El defensa del Atlético de Madrid intentó continuar jugando tras recibir atención médica, pero los dolores le impidieron seguir, lo que obligó a De la Fuente a realizar un cambio temprano que no entraba en sus planes antes del inicio del partido, concediendo a Pedro Porro la oportunidad de participar en lugar de...

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Pese a la preocupación que acompañó la salida del jugador, el hecho de que abandonara el terreno de juego por su propio pie, sin necesidad de ayuda, pareció un indicio relativamente tranquilizador, sobre todo porque no mostró señales de un dolor intenso mientras se dirigía al banquillo, aunque eso no determina la naturaleza de la lesión ni descarta que haya sufrido un problema muscular o articular que pueda requerir un periodo de baja.

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El Atlético de Madrid espera los resultados de las pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión, después de que el jugador prefiriera no arriesgarse a completar el partido, ante la cercanía de la reanudación de las competiciones de clubes y el compromiso del equipo con un importante enfrentamiento frente al Barcelona.

El duelo ante el Barcelona

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El estado de Pubill es objeto de un seguimiento especial dentro del Atlético de Madrid, antes del esperado enfrentamiento frente al Barcelona el miércoles 2 de diciembre, en el estadio Spotify Camp Nou, en un partido aplazado de la jornada 23 de LaLiga española, cuya fecha se fijó debido al compromiso de ambos equipos de participar en la Supercopa de España.

El partido llega en un momento importante para el conjunto madrileño, que necesita contar con su plantilla al completo antes de afrontar una serie de enfrentamientos nacionales y continentales durante el próximo periodo, lo que convierte la situación de Pubill en motivo de interés para el cuerpo técnico dirigido por Diego Simeone.

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De la Fuente había elegido a Pubill para ocupar la posición de lateral derecho frente a Inglaterra, antes de verse obligado a sustituirlo de forma temprana a causa de la lesión, de modo que la situación del jugador respecto a su participación en los próximos partidos queda ligada a los resultados de la evaluación médica durante las siguientes horas.

Hasta el momento no se ha aclarado la duración probable de la baja del defensa español, ni se ha determinado si la lesión afectará a su disponibilidad para el enfrentamiento ante el Barcelona, a la espera de las pruebas que determinarán el alcance del daño que sufrió tras su choque con Unai Simón.