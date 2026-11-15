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Spain v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD6Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Un choque que amenaza con el desastre: el Atlético de Madrid contiene la respiración antes de la cumbre ante el Barcelona

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El Atlético de Madrid recibió noticias preocupantes durante el parón internacional, después de que su defensa Marc Pubill se viera obligado a abandonar el partido de la selección española ante Inglaterra, tras sufrir molestias en el tobillo después de un choque con su compañero, el guardameta Unai Simón, en el enfrentamiento que les reunió en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Europa.

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Pubill no pudo completar el encuentro, después de caer sobre el césped a causa del choque, y solicitó la intervención del cuerpo médico entre evidentes gestos de dolor, antes de que el seleccionador Luis de la Fuente decidiera sustituirlo en el minuto 20, dando entrada al defensa del Tottenham Pedro Porro en su lugar.

Un choque con Unai Simón pone fin a la participación de Pubill

La lesión se produjo durante un intento de despejar un balón proveniente de un saque de esquina, cuando Unai Simón salió a alejar la pelota, pero cayó sobre Pubill, que permaneció sobre el césped resentido por el golpe que recibió en el tobillo.

El defensa del Atlético de Madrid intentó continuar jugando tras recibir atención médica, pero los dolores le impidieron seguir, lo que obligó a De la Fuente a realizar un cambio temprano que no entraba en sus planes antes del inicio del partido, concediendo a Pedro Porro la oportunidad de participar en lugar de...

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Pese a la preocupación que acompañó la salida del jugador, el hecho de que abandonara el terreno de juego por su propio pie, sin necesidad de ayuda, pareció un indicio relativamente tranquilizador, sobre todo porque no mostró señales de un dolor intenso mientras se dirigía al banquillo, aunque eso no determina la naturaleza de la lesión ni descarta que haya sufrido un problema muscular o articular que pueda requerir un periodo de baja.

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El Atlético de Madrid espera los resultados de las pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión, después de que el jugador prefiriera no arriesgarse a completar el partido, ante la cercanía de la reanudación de las competiciones de clubes y el compromiso del equipo con un importante enfrentamiento frente al Barcelona.

El duelo ante el Barcelona

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El estado de Pubill es objeto de un seguimiento especial dentro del Atlético de Madrid, antes del esperado enfrentamiento frente al Barcelona el miércoles 2 de diciembre, en el estadio Spotify Camp Nou, en un partido aplazado de la jornada 23 de LaLiga española, cuya fecha se fijó debido al compromiso de ambos equipos de participar en la Supercopa de España.

El partido llega en un momento importante para el conjunto madrileño, que necesita contar con su plantilla al completo antes de afrontar una serie de enfrentamientos nacionales y continentales durante el próximo periodo, lo que convierte la situación de Pubill en motivo de interés para el cuerpo técnico dirigido por Diego Simeone.

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De la Fuente había elegido a Pubill para ocupar la posición de lateral derecho frente a Inglaterra, antes de verse obligado a sustituirlo de forma temprana a causa de la lesión, de modo que la situación del jugador respecto a su participación en los próximos partidos queda ligada a los resultados de la evaluación médica durante las siguientes horas.

Hasta el momento no se ha aclarado la duración probable de la baja del defensa español, ni se ha determinado si la lesión afectará a su disponibilidad para el enfrentamiento ante el Barcelona, a la espera de las pruebas que determinarán el alcance del daño que sufrió tras su choque con Unai Simón.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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