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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Un centrocampista con galones de goleador: Al-Taawoun le da a Savic un registro histórico en la Roshan

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
1ª División
Sergei Sultana-Savic
Arabia Saudí
Serbia

El centrocampista serbio entra en la historia

El club Al Taawoun le regaló al centrocampista serbio Sergej Milinković-Savić, estrella del Al Hilal, una cifra histórica en la Roshn Saudi League.

El Al Hilal visita hoy sábado al Al Taawoun, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

El once titular del Al Hilal contó con la participación de Savić en el centro del campo como de costumbre, junto al portugués Rúben Neves y el saudí Mohamed Kanno.

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La participación de Savić le otorgó una cifra histórica, ya que este encuentro se convirtió en su partido número 100 en la Roshn Saudi League, desde su llegada al Al Hilal en el verano de 2023, procedente del italiano Lazio.

Desde entonces, el centrocampista serbio disputó 99 partidos antes del choque ante el Al Taawoun, en los que marcó 35 goles, con un promedio de más de un gol cada 3 partidos, un promedio elevadísimo para un centrocampista.

El futbolista, de 31 años, no se conformó con sus destacados aportes goleadores, sino que también logró dar 27 asistencias, con un promedio de más de un pase decisivo cada 4 partidos.

Cabe recordar que Savić es el máximo goleador del Al Hilal en la actual temporada de la Roshn Saudi League, a pesar de ser centrocampista, pues marcó 4 goles en los últimos seis partidos, además de dar otra asistencia.

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