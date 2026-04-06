«Un caso sin precedentes y un conflicto de intereses»... El Al-Hilal arremete contra la CAF en la crisis del Nahda Berkane

Continúan las repercusiones de la crisis entre el Al-Hilal y su rival Nahda Berkane, a raíz de la denuncia presentada por el club sudanés ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sobre la elegibilidad del jugador Hamza El Moussaoui para participar en los dos partidos entre ambos equipos en los cuartos de final de la Liga de Campeones de África.

El equipo marroquí logró clasificarse para las semifinales tras empatar (1-1) en Marruecos, antes de sentenciar la eliminatoria con una victoria (1-0) en Ruanda.

La directiva del Al-Hilal considera que la participación del jugador fue ilegal, afirmando que no tenía derecho a disputar los dos partidos debido a que se demostró que había consumido sustancias dopantes, lo que llevó al club a solicitar la apertura de una investigación urgente y exhaustiva sobre el incidente.

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Una decisión enigmática desata la ira

En un comunicado oficial emitido este lunes por la tarde, el Al-Hilal expresó su profunda preocupación por los acontecimientos del caso, señalando que había recibido la respuesta de Nahda Berkane presentada ante la Comisión de Disciplina de la Confederación Africana, en el caso n.º DC23337.

El comunicado aclaraba que el levantamiento de la suspensión provisional del jugador, el 14 de marzo de 2026, se produjo a raíz de una solicitud presentada por Nahda Berkane mediante un correo electrónico enviado a las 23:20 horas de la noche en que se impuso la suspensión.

El Al-Hilal añadió que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) aceptó esta solicitud en tan solo tres días, sin ofrecer ninguna justificación clara, sin celebrar una audiencia y sin cumplir los requisitos establecidos en los artículos 35 y 36 del Reglamento Antidopaje de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de 2021, Tampoco se notificó ni se consultó a ninguna otra parte implicada en el asunto.

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Un precedente inusual

El comunicado subrayó que el levantamiento de una suspensión provisional en tan solo dos días, en un caso relacionado con una infracción confirmada por el uso de sustancias dopantes y sin seguir los procedimientos legales habituales, constituye un precedente inusual y suscita serias preocupaciones sobre el futuro de la aplicación de las normas antidopaje en el fútbol africano.

Asimismo, Al-Hilal señaló que la correspondencia más reciente de la Confederación Africana no incluía ninguna referencia a la destitución del responsable que dictó la decisión de levantar la suspensión provisional, decisión que constituye el núcleo del conflicto actual.

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Conflicto de intereses

El club sudanés ha confirmado que espera que este responsable renuncie voluntariamente o que la Confederación Africana designe a otro responsable para examinar el caso, advirtiendo de que presentará una solicitud oficial para plantear la cuestión del conflicto de intereses en caso de que esto no ocurra antes de la audiencia.

El comunicado reveló que la audiencia se celebrará el 9 de abril de 2026, es decir, 26 días después de la decisión de levantar la suspensión y solo dos días antes de la semifinal, lo que aumenta la delicadeza de la situación.

Al-Hilal concluyó su comunicado subrayando que expondrá todos estos hechos durante la sesión, expresando su confianza en que la Confederación Africana tomará la decisión que garantice la justicia y preserve la integridad de la competición, y reiterando su pleno compromiso con la defensa de sus derechos y la preservación de la credibilidad del fútbol africano.