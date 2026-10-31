Gastón Ávila volvió a ser decisivo este sábado para Rosario Central. El defensa cedido por el Ajax marcó dos goles ante Sarmiento (1-2), incluido el tanto de la victoria en el minuto 95. El argentino suma así siete goles en 27 partidos.

Sarmiento se adelantó a los cinco minutos por medio de Manuel García. Ávila igualó para Rosario Central en el minuto 29, tras una jugada de Enzo Copetti. Ambos equipos se fueron al descanso con el marcador 1-1.

Tras el descanso, Ángel Di María tuvo que abandonar el campo lesionado en el minuto 59. Ocho minutos después, Renzo Orihuela vio la tarjeta roja por una falta sobre Copetti y Sarmiento se quedó con diez jugadores.

En los últimos minutos también fue expulsado Santiago Salle por una dura falta sobre Ávila. El árbitro mostró inicialmente la tarjeta amarilla, pero cambió su decisión por la roja tras la intervención del VAR. Rosario Central se lanzó entonces en busca de la victoria ante un rival con nueve jugadores.

La consiguió gracias a Ávila, que apareció en el quinto minuto del tiempo añadido. Tras un pase de Ignacio Ovando, el zurdo controló bien el balón y marcó el definitivo 1-2.

El Ajax pagó nada menos que 12,5 millones de euros a Royal Antwerp por Ávila en el verano de 2023, una cifra que podía ascender a 14,5 millones con las bonificaciones. Sin embargo, el defensa nunca logró convencer en Ámsterdam y solo disputó ocho partidos oficiales.

En Argentina, el defensa de 25 años ha recuperado por completo su mejor forma. Ha marcado siete goles en 27 encuentros y últimamente es un fijo en el equipo. Rosario Central dispone de una opción de compra, mientras que su contrato con el Ajax se extiende hasta mediados de 2028.

Rosario Central también atraviesa un excelente momento bajo la dirección de Jorge Almirón. El equipo ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno. Con 31 puntos, Rosario Central ocupa por ahora el primer puesto del grupo B del Torneo Clausura y está cada vez más cerca de clasificarse para la fase eliminatoria.