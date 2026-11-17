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El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha comparecido ante los jueces para responder a una serie de graves acusaciones sobre la conducta del club fuera del terreno de juego. El dirigente catarí está inmerso en una compleja investigación judicial en la que figura como víctima y como posible sospechoso en distintas vertientes del mismo caso.

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Al-Khelaifi niega su implicación en las acusaciones de acoso

El prolongado caso judicial que rodea al Paris Saint-Germain ha dado un nuevo giro después de que el presidente del club, Al-Khelaifi, prestara declaración sobre las acusaciones relativas a un «ejército digital» clandestino. La investigación trata de determinar si el club recurrió a una agencia de comunicación para crear cuentas falsas en redes sociales con las que atacar y acosar a personas consideradas hostiles a la directiva del Parque de los Príncipes.

Durante su declaración, Al-Khelaifi sostuvo que estaba completamente al margen de los detalles operativos de esas campañas y afirmó que su función no incluía supervisar al detalle las estrategias de comunicación ni las tácticas concretas empleadas para defender la reputación del club.

Durante la sesión, se pidió al presidente que aclarara su relación con el exdirector de comunicación Jean-Martial Ribes, una figura central en la investigación. Al-Khelaifi explicó que, aunque Ribes ocupaba un alto cargo, los métodos que su departamento empleaba a diario no estaban sometidos a la supervisión del presidente. «Jean-Martial Ribes es el director de comunicación del PSG», dijo, según recoge RMC Sport. «Su función es defender al club de manera legal. No participo en todos los pormenores».

El funcionamiento del «ejército digital»

La investigación sobre el llamado «ejército digital» se centra en el periodo comprendido entre 2018 y 2020, durante el cual se acusa al PSG de haber colaborado con una agencia. Según las informaciones, esa colaboración incluyó la creación de cuentas automatizadas o falsas para proteger los intereses del club mediante la «neutralización» de sus críticos en internet.

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Preguntado por el aspecto económico de estas operaciones, Al-Khelaifi insistió en que no aprobó los contratos ni los presupuestos específicos relacionados con esos servicios. Señaló que esas tareas administrativas quedaban fuera de sus competencias como presidente y que la responsabilidad de seleccionar proveedores y aprobar presupuestos correspondía a otros departamentos de la organización.

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Los jueces también preguntaron al máximo responsable del PSG por episodios concretos de acoso dirigido en internet, entre ellos el caso de un aficionado que tuvo un altercado físico con Neymar. En ese caso, presuntamente se acusó a Ribes de ordenar a otras personas que «soltaran a los lobos» contra el aficionado en las redes sociales.

Al-Khelaifi rechazó que el club pudiera autorizar jamás una conducta así y declaró a los magistrados: «El PSG es un club prestigioso, una marca internacional. No nos rebajamos a esas cosas», según cita Le Parisien. La defensa del presidente se basa en la idea de que unos ataques digitales de esa índole serían indignos de un club con la proyección mundial del PSG.

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Situación judicial y próximos pasos

Getty Images

Pese a la gravedad de las acusaciones, los jueces de instrucción han otorgado por ahora a Al-Khelaifi la condición de «testigo asistido», en lugar de considerarlo formalmente sospechoso. Esta condición indica que, aunque existen algunos indicios que lo vinculan con el entorno del caso, actualmente no son suficientes para justificar una imputación formal por actividad delictiva.

La distinción es crucial para la dirección del club, ya que evita consecuencias judiciales inmediatas para el presidente mientras continúa la investigación más amplia sobre antiguos empleados. El caso es uno de los varios frentes judiciales abiertos para el club, entre ellos un asunto separado en el que el propio Al-Khelaifi afirma ser víctima de un intento de chantaje.

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Las repercusiones del caso ya han llevado a que se investigue a varios antiguos colaboradores y miembros del personal, entre ellos Malik Nait-Liman, un expolicía que ejerció de enlace con los aficionados. La investigación sigue examinando hasta qué punto se filtró información sensible en beneficio del club y el grado de coordinación que hubo detrás de las campañas digitales.