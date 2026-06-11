Un caos total... Una crisis inesperada para la selección checa antes del inicio del Mundial

La selección checa afronta una crisis inesperada justo antes de iniciar su preparación para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Está en el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Mañana, de madrugada, debutará ante Corea del Sur.

Según The Sun, el autobús quedó atrapado en una vía principal de Zapopan, México, y colapsó el tráfico.

El atasco, que duró una hora, se formó cuando el autobús, que llevaba a jugadores y cuerpo técnico, quedó atrapado al entrar en el complejo de entrenamiento.

La parte trasera del autobús sobresalía en la autopista de dos carriles, lo que obligó a las autoridades mexicanas a acordonar la zona.

Varios vídeos mostraron el enorme atasco mientras intentaban reanudar la marcha del autobús; pasaron casi 60 minutos antes de que los coches, motos y camiones que aguardaban pudieran seguir.

Finalmente, la delegación checa optó por caminar el resto del trayecto hasta el campo de entrenamiento.