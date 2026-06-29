Un caos sin precedentes... Imágenes impactantes revelan las causas del colapso de Arabia Saudí

Este lunes, medios saudíes revelaron problemas disciplinarios y administrativos que afectaron al ambiente de la selección durante el Mundial 2026.

El equipo, que solo sumó dos puntos en la fase de grupos tras empatar con Uruguay y Cabo Verde y caer goleado por España, recibió duras críticas que llevaron a la renuncia del presidente de la Federación, Yasser Al-Misehal.

Según Al Arabiya, algunos jugadores mostraron conductas que reflejaron falta de disciplina.

Según la fuente, algunos jugadores percibieron que el seleccionador griego Georgios Donis no les prestaba suficiente atención, lo que deterioró el ambiente y la relación con el cuerpo técnico.

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Además, se constató la falta de compromiso de algunos futbolistas en los entrenamientos, lo que evidencia los problemas durante la preparación y el torneo.

Según las fuentes, estos hechos no fueron aislados, sino el resultado de una acumulación de errores administrativos que han afectado a la selección en los últimos tiempos y que generaron un ambiente inestable en la concentración, reflejado en el rendimiento y los resultados, hasta la eliminación en la primera ronda ante la indignación de la afición.

Cabe recordar que Yasser Al-Misehal, presidente de la Federación Saudí de Fútbol, había anunciado su dimisión en las últimas horas.